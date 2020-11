L’ultima puntata della settimana di ‘Pomeriggio 5’ è stata caratterizzata da una situazione alquanto imbarazzante per Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva è stata costretta a chiedere delucidazioni, visto che i telespettatori hanno assistito a qualcosa di inspiegabile. L’appuntamento conclusivo settimanale non è andato dunque tutto per il verso giusto. Nella circostanza si stava parlando del ‘Grande Fratello Vip’ e in particolare dell’amicizia speciale tra Adua Del Vesco e Dayane Mello.

Le due ragazze si sono infatti baciate più di una volta, anche se tra di loro non sono mancati anche attriti e litigi veri e propri. Barbarella ha quindi annunciato al pubblico da casa il servizio che doveva soffermarsi su questo argomento. Ma la regia ha commesso un errore grossolano, infatti ha sbagliato ed ha mandato in onda un’altra cosa. Sorpresa negativamente la padrona di casa, che ha dovuto chiedere cosa stesse accadendo. Le parole usate dalla donna sono state emblematiche. (Continua dopo la foto)















Una volta rientrati all’interno dello studio, una ‘scioccata’ D’Urso ha affermato in diretta: “Che contributo avete mandato regia? Mi vedevo io con la gamba accavallata. Non ho capito”. Poi ha aggiunto: “Ma è andato in onda un film porno?”. Per fortuna è tornato il sorriso a Carmelita, che ha perdonato l’errore di regia. Sono imprevisti che possono sicuramente accadere durante la diretta e anche la stessa presentatrice Mediaset si è resa conto del momento e ci è passata sopra. (Continua dopo la foto)















Poi la conduttrice si è soffermata su un dettaglio che ha colto in quei frangenti e che riguarda Francesco Fredella, il quale si era collegato a distanza: “Stavo guardando Francesco Fredella che ha dietro un muro bianco e stavo chiedendo se qualcuno gli dicesse di non mettersi lì perché sembra essere uno schedato appena arrestato. E sì, io controllo anche queste cose”. Poi finalmente i telespettatori hanno potuto gustarsi il servizio giusto, non prima di un ulteriore commento di lei. (Continua dopo la foto)









La D’Urso ha chiosato, rivolgendosi appunto a Fredella: “Vediamo se intanto Fredella ci farà almeno vedere un fiore dietro di lui. Una cosa allegra”. E l’uomo ha replicato: “Barbara, ho messo uno specchio dietro”. Per fortuna tutto è quindi finito bene, anche se sicuramente dietro le quinte Barbara D’Urso si sarà fatta sentire dai registi per quello sbaglio che poteva essere evitato.

“Certo che è gay!”. Cecchi Paone lancia la bomba sul calciatore: la soffiata a ‘Le Iene’