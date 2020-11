Alessandro Cecchi Paone è stato intervistato dalla trasmissione ‘Le Iene’ nella serata del 12 novembre. E qui ha dato vita ad affermazioni decisamente roboanti che faranno parlare tantissimo. Ha svelato infatti una cosa decisamente molto importante e allo stesso tempo clamorosa. Ha preso parte ad un quiz, che è stato denominato dal programma ‘Ok il Gay è Giusto’. A quel punto gli inviati della trasmissione in onda su Italia 1 hanno mostrato alcuni volti celebri del mondo dello spettacolo.

Sono state fatte vedere immagini di innumerevoli personaggi, che fanno parte della politica, del mondo della musica, ma anche sportivo. Ed è su quest’ultimo aspetto che ha rilasciato una dichiarazione bomba. La parte finale del quiz è stata dedicata ai calciatori e a proposito di loro Cecchi Paone si è lasciato andare ad un’affermazione inaspettata, che scatenerà il gossip nei prossimi giorni. I nomi indicati da ‘Le Iene’ sono stati rilevanti, infatti sono state proposte figure eccellenti. (Continua dopo la foto)















Sono stati otto i nominativi dei giocatori elencati dagli inviati: Icardi, Ramos, Griezmann, Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar, Messi e Balotelli. E a quel punto il giornalista e conduttore televisivo si è sbilanciato: “Vorrei dire un numero, ma dico il numero uno. Tutti quelli che amano i gay maschili, atletici, curati lo vorrebbero avere. Io lo vorrei perché so per certo che è gay. Lui se la spassa moltissimo, è così bello che ha dei ragazzi meravigliosi”. Ecco quindi la bomba sganciata. (Continua dopo la foto)















Da parte sua non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi il nome resta top secret, ma siamo certi che si scatenerà il toto-nome a stretto giro di posta. Alla fine del suo intervento televisivo, ha affermato: “Essere se stessi fa bene a se stessi e a tutti. Non dimentichiamo che il coming out ha un ruolo sociale nell’aiuto di chi non ha voce. Fino a che si sussurra sembra una schifezza. Quando viene detto tranquillamente e liberamente viene fuori che l’omosessualità è una normale variabile”. (Continua dopo la foto)









Recentemente ospite di ‘Pomeriggio 5’, Alessandro Cecchi Paone ha improvvisamente interrotto la discussione affermando di non voler interloquire con Vassallo. Ed il motivo è stato presto spiegato: “Barbara questa persona mi ha minacciato di morte e ha sulla testa una querela penale… Dovreste farlo tacere…”. Una rivelazione che ha lasciato basita la stessa Barbara D’Urso.

“Lo fa prima…”. A ‘Detto Fatto’ la soffiata su Antonella Clerici. Jonathan lo ha svelato in diretta