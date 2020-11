Da paziente a segretaria del del dottor Now. Ecco la nuova Melissa, la prima protagonista di ‘Vite al limite’

Il reality show ‘’My 600-lb Life’’, in onda in Italia come il nome ‘’Vite al limite’ racconta la storia del dottor Younan Nowzaradan, conosciuto come il dottor Now, e dei suoi pazienti che lottano contro l’obesità. Nelle puntate il chirurgo di Houston segue persone con obesità patologica e grazie alla dieta all’intervento di bypass gastrico li aiuta a realizzare i loro obiettivi di perdita di peso e a cambiare il loro stile di vita per sempre.

Nella maggior parte dei casi i pazienti riescono nel loro intento e grazie all'aiuto del dottor Now e al programma ottengono un grande successo nella vita ma anche sui social. È il caso della prima protagonista in assoluto di ''Vite al limite''. Melissa Morris ha incontrato molti anni fa il dottor Nowzaradan, quando pesava quasi 300 chili.















L'incontro con il famoso chirurgo le ha cambiato la vita, perché grazie al dimagrimento è riuscita a diventare mamma di tre figli. Il suo peso, infatti, la teneva immobilizzata e le impediva di svolgere le attività più semplici.















Dopo essersi sottoposta all'intervento di bypass gastrico, però, ha dato una svolta alla propria esistenza e ha perso ben 227 chili. Ma la storia di Melissa ha un altro lieto fine. Dopo l'esperienza nel programma ''Vite al limite'', Melissa è stata assunta dal dottor Nowzaradan e oggi lavora nella clinica di Houston come segretaria.









Il viaggio di Melissa per perdere peso non è stato tutto rose e fiori. In totale aveva perso più di 230, tuttavia, in un episodio del programma ha rivelato di aver avuto molti problemi durante le tre gravidanze. Melissa è ingrassata ma grazie alla sua forza di volontà e al costante aiuto del dottor Now è riuscita a dimagrire nuovamente.

