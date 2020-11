“Lo fa prima…”. A ‘Detto Fatto’ la soffiata su Antonella Clerici. Jonathan lo ha svelato in diretta

Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è tornato è tornato in televisione il 26 ottobre. La nona stagione, in un nuovo orario, dalle 14:55 alle 17:30, è ricominciato con il cast fisso del programma: la conduttrice Bianca Giaccero, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, anche quest'anno "Detto Fatto" dispenserà tanti consigli-tutorial su moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora. Carla Gozzi, esperta di moda e buon gusto, nota per il programma "Ma come ti vesti?" in onda fino allo scorso anno insieme al wedding planner Enzo Miccio, torna con il "cambio look".















Imperdibile il momento della super classifica Jon, dove l’ex gieffino Jonathan Kashanian snocciola gustose chicche sui vip.

Nella puntata di oggi, venerdì 13 novembre, si è parlato dei riti scaramantici e la stessa Bianca Guaccero ha ammesso di averne alcuni. Jonathan Kashanian ha parlato anche di Carlo Conti ed Antonella Clerici. E proprio sulla conduttrice di Rai 1 l'opinionista ha svelato il suo singolare rito scaramantico.















"Non muove passo senza ascoltare la sua amica esperta di carte. – ha detto – Per esempio quando ha condotto il Festival di Sanremo nel 2010 in molti le hanno suggerito di farsi affiancare da qualcuno mentre la sua amica le ha suggerito di farlo da sola. Ed il risultato è stato che quel Sanremo è stato un successo".









Poi un altro aneddoto sulla conduttrice di È sempre mezzogiorno: “Non rinuncia mai a bere il caffè con lo zucchero ed un po’ di latte dopo essere già vestita, truccata e microfonata, se non lo fa è convinta che qualcosa vada storto”.

