Il ‘Grande Fratello Vip’ è sempre più nel vivo e tra polemiche ed emozioni la nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini prosegue comunque più che bene. In questo scatto che vi proponiamo c’è un baby gieffino, infatti questa foto datata 30 anni fa immortala uno degli attuali concorrenti del reality show. In molti probabilmente lo avete già riconosciuto, anche se effettivamente non è poi così semplice, visto che è trascorso tantissimo tempo da questa istantanea.

Il protagonista in questione è stato al centro delle dinamiche della casa soprattutto nella prima fase della trasmissione, poi il suo ruolo è diventato man mano meno appariscente. Nonostante questo sta continuando la sua esperienza e farà di tutto per arrivare fino in fondo e, chissà, sperare nella vittoria finale. Il bimbo che vi mostriamo qui di seguito non ha più di 1-2 anni, il suo viso è meraviglioso, i suoi occhi spettacolari. Non è facile indovinare chi sia, ma neanche difficile. Comunque ve lo sveliamo noi. (Continua dopo la foto)















Si tratta di Massimiliano Morra, che con la sua storia con Adua Del Vesco ha tenuto incollati milioni di telespettatori all’inizio del ‘GF Vip’. Oggi l’attore ha 34 anni e, come vi abbiamo detto prima, la foto è decisamente molto vecchia. Nella didascalia a corredo dello scatto, pubblicato sia su Facebook che su Instagram, Morra aveva scritto: “Ero un piccolo crocchè che friggeva al sole”. E i commenti dei suoi follower erano stati numerosissimi, a testimonianza del grande affetto nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)















Oltre 3.000 i mi piace conquistati da Massimiliano, che aveva potuto anche leggere i seguenti commenti dei fan: “Bellissimo anche da piccolo”, “Che amore”, “Anche da piccolo eri veramente bello”, “Che cucciolo”, “Massimiliano, ma sei un ciccio bello. Sei da coccolare, ti adoro tantissimo”, “Wow, bellissimo”. E l’entusiasmo degli utenti si è poi riversato in televisione, visto che sono moltissimi a supportarlo giorno dopo giorno affinché possa trionfare alla quinta edizione del ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Morra (@massimilianomorra_official)

Un paio di giorni fa c’è stato un incidente nella Casa per Massimiliano Morra. Sono stati attimi di panico per i concorrenti del GF Vip, spaventati dopo l’infortunio dell’attore campano. Tutto è accaduto mentre i ragazzi stavano giocando in modo spensierato, riuniti nel grande salone della Casa. Improvvisamente Massimiliano si è fermato e si è accasciato. E Zelletta ha detto: “C’è l’osso di fuori”.

Stefania Orlando, prima del GF Vip il matrimonio con Simone. Ma avete mai visto il suo abito da sposa?