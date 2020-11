Stefania Orlando è una delle protagoniste più amate del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante questo, non sempre va tutto liscio nella casa, infatti alcuni giorni fa è andato in scena un confronto acceso tra lei e la contessa Patrizia De Blanck. La Orlando ha urlato ad alcuni suoi fan, presenti all’esterno della casa, i quali l’avevano inneggiata. Queste grida non sono state accolte favorevolmente dalla nobildonna, che si è indispettita e le ha fatto notare che non dovrebbe avere comportamenti simili.

Per quanto riguarda i suoi aspetti più strettamente personali, Stefania si è unita in matrimonio con Simone Gianlorenzi il primo luglio del 2019. I due erano stati insieme per ben undici anni, prima di prendere questa decisione e salire all’altare. C’è un aspetto comunque delle nozze che ha colpito tutti di sorpresa e che è ritornato in auge in queste ore. Ciò che ha indossato la donna, ma anche l’outfit della sua dolce metà hanno catturato l’attenzione di tutti. Vediamo come si erano presentati. (Continua dopo la foto)















Stefania e Simone hanno 10 anni di differenza, ma il loro amore è davvero immenso ed è stato testimoniato anche quando il marito le ha fatto una sorpresa, presentandosi al reality show di Alfonso Signorini. La presentatrice del piccolo schermo ama condividere moltissimi scatti in compagnia di Gianlorenzi, ma è quella postata il 14 febbraio scorso, in occasione di San Valentino, ad aver entusiasmato tutti. Il suo abito da sposa è uno spettacolo della natura, solo applausi per lei. (Continua dopo la foto)















In occasione della festa degli innamorati, la gieffina aveva scritto il seguente post: “Il giorno del nostro matrimonio era tutto perfetto così come, con i nostri caratteri imperfetti, è perfetto il nostro amore. Buon san Valentino amore mio e buon san Valentino a tutti. Viva l’amore, in ogni sua forma e colore”. E nello scatto c’erano entrambi il giorno del matrimonio. La Orlando ha sfoggiato per l’occasione un corpetto in pizzo trasparente ed una gonna molto ampia. Un look meraviglioso. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Suggestivo anche il vestito dello sposo, visto che Simone Gianlorenzi ha scelto come colore proprio il bianco, una decisione sicuramente insolita ma vincente. A proposito di ‘GF Vip’, questo quanto esclamato dalla De Blanck contro la Orlando: “La solita stro…a. Lei è proprio una rompic…o. Le ho detto di non rispondere gridando perché poi attaccano le musiche e rompono”.

“Molto carina!”. Arisa ci ‘ricasca’. Corre dalla parrucchiera e sfoggia un nuovo look per ‘Amici’