Il passaggio degli aerei con messaggi per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip è ormai un classico. Ma stavolta c’è un vero e proprio giallo relativamente all’ultimo episodio. Intanto va detto che per far sì che il messaggio venga letto bisogna stare attenti ad una serie di accortezze. Tanto che c’è una sorta di vademecum che gira in rete da diverso tempo. Dichiarazioni d’amore, scuse, manifestazioni d’affetto e tanto altro ancora, nel corso degli anni non è mancato proprio nulla.

Nell’ultima puntata, però, abbiamo assistito a qualcosa di nuovo. Tommaso Zorzi ha ricevuto già un messaggio con aereo, ma se sul primo aereo non ci sono dubbi ed è sicuro che sia stato mandato dai fan, visto che c’è una firma al termine del messaggio, “#FANS”, sul secondo sta nascendo una vera polemica. E diversi utenti insinuano che l’autore del messaggio sia un insospettabile e che tutto sia architettato perché si parli di lui. (Continua a leggere dopo la foto)















Sullo striscione del secondo aereo c’è infatti scritto: “Tommy di fuoriclasse come te c’è solo Signorini”. Se è chiaro che il destinatario è senza dubbio Tommaso Zorzi, la seconda parte del messaggio ed il riferimento al conduttore ha dato inizio ad una serie di congetture. Una telespettatrice ha infatti twittato: “Questo 2020 veramente pazzerello ci regala anche il conduttore di un reality che si manda da solo un aereo per farsi fare la clip in puntata con uno dei concorrenti. Pazzesco!”. (Continua a leggere dopo la foto)















C’è anche chi afferma che nessuno avrebbe scritto che Signorini è un fuoriclasse, perché spesso il conduttore è stato criticato dai telespettatori. Inoltre non c’è nessuna firma che possa chiarire i dubbi. Anche Francesco Oppini ha ipotizzato che dietro il messaggio ci fosse la produzione. A svelare il mistero ci ha pensato, però, il social manager di Tommaso Zorsi, ovvero Lazzaro Fantasia. A mandare l’aereo sarebbe stata un’anziana signora napoletana, un’ottantenne che evidentemente adora Zorzi. (Continua a leggere dopo la foto)









OGGI DOPPIETTA INCREDIBILE. 💘👑

SOLO VEDERLO COSÌ FELICE RENDE FELICE ANCHE MEE, MA CHE POTERI HAI TOMMII. TI MERITI IL MEGLIOOOO❤️#GFVIP pic.twitter.com/1K56ivN1Mv — Nonsochenomeusare:) (@_maparliamodime) November 13, 2020

“Tommy di fuoriclasse come te c’è solo Signorini” Questo 2020 veramente pazzerello ci regala anche il conduttore di un reality che si manda da solo un aereo per farsi fare la clip in puntata con uno dei concorrenti. Pazzesco!#GfVip pic.twitter.com/Rtkk2Q8wot — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) November 13, 2020

Svelato dunque l’arcano mistero, sta di fatto che Tommaso è rimasto piacevolmente colpito da questo messaggio. Anche perché, a questo punto, va detto che gli aerei portano bene a Zorzi. Pochi giorni fa, infatti, un altro messaggio è stato particolarmente apprezzato dall’influencer milanese visto che c’era scritto: “Blu is top Orange is not” con chiaro riferimento alle stanze, blu ed arancione, che contraddistinguono i due gruppi formati dai concorrenti. Ed il prossimo aereo con messaggio per chi sarà?

GF Vip, raid aereo per Elisabetta Gregoraci. E spunta un altro messaggio in codice: chi c’è dietro