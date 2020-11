“Cosa facevo con Francesco Monte…”. GF Vip hot, Elisabetta Gregoraci vuole sapere e Giulia Salemi vuota il sacco

In confidenza con le altre inquiline del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha ricordato la sua prima esperienza nel reality show. La modella è stata concorrente della terza edizione, quella vinta da Walter Nudo. Insieme a loro c’erano Le gemelle Provvedi, Andrea Mainardi, Lory Del Santo, Stefano Sala, e Francesco Monte, con il quale la Salemi si fidanzò.

La loro relazione tra i due non è durata a lungo, e dopo solo pochi mesi l’ex fidanzato di Cecilia Rofriguez lasciò Giulia Salemi. Ora l’influencer ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco rientrando nella casa del Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente. In una chiacchierata con le altre inquiline Giulia si è confidata parlando della mamma Friba e di Francesco Monte. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non voglio nemmeno più incolpare mia mamma. – ha spiegato – Non l’ha fatto con cattiveria, mica voleva sabotarmi. Però in quei giorni l’ho incolpata, in quel periodo la facevo troppo lunga. Mi comportavo come se l’eliminazione dal Gf Vip fosse una cosa gravissima e tutta la mia vita e invece non è così. Quando lei mi parlava in un’altra lingua non c’ho pensato a fermarla, amen ormai è andata non ci penso più”.

Ma è stata Elisabetta Gregoraci a tirare in ballo Francesco Monte e a chiedere informazioni scottanti sulla loro permanenza all’interno della casa. La conduttrice ha chiesto a Giulia se avesse fatto l’amore con Francesco in casa, e a quel punto, come riporta Biccy, la blogger ha affermato: “Ma no, sei pazza?! L’amore no, ci baciavamo, dormivamo insieme. Lui era l’ex di Cecilia. Lei l’avevo lasciato l’anno prima. La roba complicata era che eravamo sul luogo del crimine non tanti mesi prima”, ha detto. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non me la sono goduta, né qui dentro, né usciti fuori. Ragazzi amare è bellissimo anche se si soffre. Io non amavo da non so quanti anni, quella cosa delle farfalle allo stomaco. Il ridere e il piangere, quelle emozioni che ti fanno sentire viva. Ho avuto la fortuna di innamorarmi e di fidanzarmici, la sfortuna è che io mi sono concentrata solo su quella roba e automaticamente ho lasciato tutto il resto”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Piangevo sempre, era un macello unico e ovviamente ero condizionata da ciò che sentivo dallo in studio. Ero sempre alla ricerca del mio punto di riferimento. Io ogni 2 secondi ero da lui ad abbracciarlo. Però ho perso l’opportunità di vivermela in un certo modo, al 100%”, – ha concluso Giulia Salemi.

