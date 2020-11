Una lunga intervista per aprire il proprio cuore, i propri sentimenti, le proprie emozioni. Questa settimana il magazine “Uomini e Donne” ha riservato una lunga intervista a Gianni Sperti, ex ballerino ed oggi opinionista del programma condotto da Maria De Filippi. E Sperti, il cui matrimonio con la bella Paola Barale è finito nel 2002 perché lui voleva figli mentre aveva altre priorità, si è confidato come mai aveva fatto in passato.

Dopo la fine del matrimonio non si è saputo più nulla su possibili relazioni ed infatti lo stesso Gianni ha ammesso di essere single. C'è grande curiosità attorno alle sue rivelazioni perché siamo abituati a sentirlo parlare dei sentimenti altrui, ma mai di sé stesso e dei suoi turbamenti. E durante la lunga intervista Sperti è stato molto sincero, ha aperto il suo cuore e si è lasciato andare a confessioni molto intime.















Diciamo subito che anche stavolta, come in passato, Gianni Sperti non ha parlato del suo orientamento sessuale, ma di quelli che sono i suoi sentimenti. "In questo periodo – le parole del personaggio televisivo – forse la solitudine forzata e non voluta ha fatto riemergere in me, dopo sette lunghi anni da single, il desiderio di avere accanto una persona con cui continuare questo viaggio".















Se durante la trasmissione di Canale 5 non è previsto che l'opinionista riveli i suoi sentimenti, durante l'intervista Sperti non ha avuto alcun timore di svelare a tutti quello che prova: "Non ci avevo pensato prima d'ora, anzi, credevo fermamente di poter proseguire la mia vita da solo perché in fondo io sto bene con me stesso. Sono ancora single ma con la porta del cuore socchiusa. Chissà…".









Una cosa, però, è certa, non ripeterebbe gli errori del passato: “Ho già avuto un’esperienza d’amore condivisa con il pubblico e non penso che ripeterei mai questo errore”. L’esperienza del matrimonio fallito è stata dolorosa: “Bisogna condividere con tutti anche il dolore per l’eventuale fine di un amore e posso confermare in prima persona che diventa tutto più difficile. Se un giorno incontrassi il mio grande amore lo custodirei tra le mura della mia casa, con la mia famiglia, i miei amici, nel mio cuore”. Recentemente Sperti aveva avuto una forte discussione con Aurora Tropea che gli aveva detto: “Non sono come te, che ti batte il cuore ogni cinque minuti”. E Sperti ha risposto così: “Sono stato innamorato solo due volte nella mia vita, nessuno può permettersi di sminuire i miei sentimenti e soprattutto di parlarne pubblicamente”

