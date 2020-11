Non deve essere semplice per nessuno stare lontani dai propri affetti per tanto tempo. E non lo è neppure per chi ha scelto di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Rinchiusi nella casa più spiata d’Italia, senza poter mantenere alcun contatto all’esterno, i vipponi affrontano la lontananza ognuno a proprio modo. Ma c’è chi davvero non ce la fa più e lo manifesta in modo esplicito.

Stavolta è Elisabetta Gregoraci ad esprimere tutto il suo affetto nei confronti del figlio Nathan, avuto da Flavio Briatore. Che tra i due ci sia un rapporto molto stretto è cosa risaputa, ma forse nessuno poteva immaginare che la lontananza dal figlio provocasse tanta sofferenza in Elisabetta. Che per una volta è sembrata una mamma come tante altre, una donna che ha bisogno di suo figlio, ha bisogno anche di un contatto fisico che manca da quando è entrata nella casa.















E così, armata di carta e penna, la Gregoraci ha deciso di scrivere una lettera al figlio, un modo per esorcizzare la sua mancanza, per sentirsi comunque vicino a lui, anche se non può ancora riabbracciarlo. La lettera inizia così: "Ciao Nathan vita mia…". Elisabetta si è appartata, è sola nella stanza con i suoi pensieri. A mano a mano che la lettera prende forma l'emozione si fa sempre più forte ed iniziano a scendere le prime lacrime sul viso della conduttrice. In più di un'occasione la Gregoraci è costretta a fermarsi, non riesce a proseguire tanta è la sofferenza.















Mentre Elisabetta dentro la casa manifesta tutta la sua voglia di stare con il figlio, Nathan è con il papà, Flavio Briatore e, come scrive l'imprenditore nel post che li immortala: "Muove i suoi primi passi nel business". La frase è ovviamente ironica, ma il post ha conquistato tutti. Nathan, infatti, è alle prese con cornetti e cappuccini, gli strumenti del mestiere di barista. Un modo simpatico per lanciare un messaggio chiaro: anche i 'figli di papà' devono farsi le ossa e affrontare una sana gavetta, come tutti.









Nel frattempo Elisabetta Gregoraci ci tiene a mettere i puntini sulle i nei confronti degli altri concorrenti. L’attenzione è tutta rivolta all’atteggiamento di Dayane Mello: secondo Elisabetta la modella brasiliana sta cercando di far pace con Francesco Oppini e gli ha scritto una lettera solo per strategia. Insomma per la Gregoraci Dayane non è affatto sincera. Nonostante questo il suo giudizio non è di aperta critica: “Ha il suo gioco, fa i suoi nomi e ha i suoi piani”. Un po’ come tutti gli altri, chi più chi meno.

