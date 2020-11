La storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua a tener banco al Grande Fratello Vip. La liaison tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino di Striscia è uno dei motivi più ricorrenti di discussione sia all’interno che all’esterno del reality. Da quando è iniziata la “reclusione” all’interno della casa di Cinecittà il gossip su di loro è letteralmente impazzito. E ogni giorno si aggiunge un capitolo diverso.

E anche il Grande Fratello cerca di rompere i delicati equilibri. L’ingresso di Giulia Salemi non è passato inosservato. Come potrebbe sparigliare ulteriormente le carte anche l’ingresso di Selvaggia Roma. Dapprima bloccata dal Covid, l’influencer è pronta a varcare la porta rossa. E nella sua presentazione ha subito fatto capire il suo interesse nei confronti di Pretelli. (Continua dopo la foto)















Nel frattempo in molti hanno notato l’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore. Pierpaolo – che pare ormai essere rassegnato – ha offerto delle caramelle a Giulia e ha ballato in giardino con Dayane Mello. E la scena è stata immediatamente individuata da Elisabetta Gregoraci, che lo ha fatto notare a Pierpaolo. (Continua dopo la foto)















Insomma pare che questi gesti dell’ex velino abbiano dato proprio fastidio alla Gregoraci. Infatti quando Pierpaolo l’ha raggiunta a letto per darle la buonanotte, lei lo ha mandato via in malo modo. “Enock, lo chiami?”, ha chiesto con tono secco rivolgendosi al fratello di Mario Balotelli perché allontanasse Pierpaolo. Subito è arrivata la replica offesa di Pretelli: “Che sono, un cane?” ed è andato via infastidito. Elisabetta, rimasta da sola a letto, ha aggiunto: “Ti nomino domani. È arrivato il fenomeno”. (Continua dopo la foto)









Particolarmente efficace il commento di Enock che, qualche istante dopo, ha aggiunto: “Questo è un goal di rovesciata”, evidenziando la gelosia di Elisabetta nei confronti di Pierpaolo. Insomma si aggiunge altro materiale alla storia dei “gregorelli”. Non resta che attendere le prossime ore per capire se ci saranno ulteriori sviluppi. Soprattutto se ci sarà una reazione di Pretelli in risposta all’atteggiamento geloso di Elisabetta.

“Si è fregata da sola”. Elisabetta Gregoraci al GF Vip, viene giù tutto. Altro che Pierpaolo, la vera bomba è questa