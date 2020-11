Aurora Ramazzotti ha il Coronavirus. Nei giorni scorsi aveva voluto dare l’anteprima della sua positività al programma in cui lavora da mesi, Ogni Mattina di Adriana Volpe e Alessio Viola. La 23enne aveva spiegato “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”.

Quindi pare che per un po’ Ogni Mattina dovrà fare a meno di Aurora Ramazzotti, che in questi mesi con la sua professione da inviata ha realizzato numerosi servizi in giro per l’Italia. La figlia della Hunziker ha spiegato che da questa malattia non sai mai cosa devi aspettarti, aggiungendo: “Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no”. Aurora si trova in isolamento con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, con cui convive, anche lui contagiato dal virus. Continua dopo la foto















È passata quasi una settimana e ora Aurora Ramazzotti è tornata a parlare. Lo ha fatto dal suo canale instagram, ripetitore dal quale rimbalza sempre particolari sulle sue giornate e vita privata. Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti ha voluto fare un test sull’olfatto, perso a causa del virus ha deciso decide di mettersi alla prova con il suo inusuale escamotage: annusando cibo per cani, le famose crocchette che hanno solitamente un odore forte e pungente. Continua dopo la foto















“Giorno 10 ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l’olfatto o no – scrive Aurora nelle sue IG Stories – Sì, sono croccantini per cani”. Poi aggiunge: “Ieri sera, prima di andare a letto, ho annusato sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso”. Continua dopo la foto











Poi ha aggiunto: “Oggi sto meglio. Questo virus ci insegna che non si sa mai quindi starò tranquilla ancora per un po’. Ma che bello svegliarsi bene. Buona giornata a tutti”. Per fortuna a tenerle compagnia c’è Goffredo, totalmente asintomatico, al contrario di lei. “Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone”.

