“Ecco perché Tina non è con noi”. Grossa sorpresa a UeD: l’annuncio di Maria De Filippi

Altra puntata scoppiettante l’ultima di Uomini e Donne e non solo per l’ennesimo confronto tra Gemma Galgani e Biagio. Dopo mesi, è tornato in studio Riccardo Guarnieri ma da single. Chiusa a doppia mandata la storia con Ida Platano, il cavaliere di Taranto è ora pronto a nuove conoscenze. Ma naturalmente si è parlato anche della dama di Brescia rimasta nel cuore dei telespettatori e della loro breve convivenza durante il precedente lockdown.

“La situazione non era bella neanche per me. Tre mesi solo a casa sua. Passavo molto tempo in una camera… bruttissimo”, ha detto in studio Riccardo sferrando un altro colpo duro per Ida, che settimane fa aveva ammesso di soffrire molto per questa situazione. Ma anche un’altra novità nella puntata del 12 novembre: per la prima volta Gianni Sperti era solo, Tina Cipollari in collegamento da casa. (Continua dopo la foto)















Il motivo lo ha spiegato Maria De Filippi in apertura di puntata prima di dare la parola all’opinionista, che ha comunque partecipato all’appuntamento anche se da casa. Tina ha raccontato di non avere preso parte alla registrazione per motivi di sicurezza, dopo essere stata a contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Tina sta bene, ha specificato di non avere avuto febbre o altri sintomi legati all’infezione da Covid-19, ma ha deciso di procedere all’auto isolamento in attesa di ricevere i risultati del tampone cui è stata sottoposta. (Continua dopo la foto)















“Mi sono auto isolata – ha spiegato – Una settimana fa sono stata a contatto con una persona successivamente risultata positiva al coronavirus. Mi sono isolata in via precauzionale, ho già effettuato il tampone del quale attendo la risposta. Sono a casa. Non ho tosse, raffreddore, mal di gola o febbre, nessun sintomo, sto benissimo. Aspetto la risposta del tampone, nel frattempo non esco. Spero sia negativo così tornerò lì con voi”. (Continua dopo la foto)











“Brava, complimenti, hai fatto quello che devi fare”, ha commentato la De Filippi per poi chiudere con una battuta: “Sono sicura che della tua assenza sarà molto felice Gemma Galgani”. Ma figuratevi: anche a distanza Tina è riuscita ad attaccare la sua rivale storica. Quando tornerà a UeD? Secondo le anticipazioni pubblicate dal sito Vicolodellenews, non parteciperà nemmeno alla prossima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi.

