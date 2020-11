“La pelle d’oca…”. Detto Fatto, Bianca Guaccero si commuove in diretta: “Scusate, sono sensibile”. in lacrime anche Jonathan Kashanian

È stata una puntata molto breve quella del 12 novembre, di Detto Fatto. Bianca Guaccero e tutta la sua squadra infatti sono andati in onda alle 16.20 anziché al consueto orario delle 15.55. Tuttavia non sono mancate le varie rubriche del programma tra cui la SuperClassifica di Jonathan Kashanian che era integralmente dedicata ai Pooh. E proprio ripercorrendo la storia dello storico gruppo italiano ed in relazione alla recente scomparsa di Stefano D’Orazio Bianca Guaccero e Jonathan si sono commossi.

Bianca nello specifico ha ammesso con la voce rotta: "Viene la pelle d'oca nel pensare a quante generazioni hanno fatto sognare con la loro musica". "Nei giorni scorsi Bianca Guaccero a Tv Talk ha rivelato di essere diventata più fragile e sensibile sia per l'età che per il periodo che stiamo vivendo.















La Guaccero, nella puntata di Detto Fatto, nel ricordare il batterista dei Pooh Stefano D'Orazio dopo essersi commossa ha rivelato: "Guardano le immagini dei concerti mi viene da piangere, sono diventata più sensibile in questo periodo. Chiudiamo con una grande abbraccio virtuale sperando che presto torneremo ad abbracciarsi".















Jonathan, invece, durante la rubrica ha rivelato aneddoti e curiosità sul gruppo, concentrandosi sia sulla loro carriera lunga decenni che sul gossip che ha visto coinvolti alcuni componenti. La morte di Stefano D'Orazio è stata ampiamente trattata in molti programmi televisivi in questi giorni ed anche a Detto Fatto Bianca Guaccero e Jonathan hanno voluto ricordarlo.











L’opinionista, inoltre, ha svelato un suo personale ricordo di qualche hanno fa: ”La loro ospitata da Fazio mi ha commosso, il loro tour del 30 dicembre del 2016 voleva sia festeggiare la loro reunion che lo scioglimento”.

