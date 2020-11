Sulle storie di Amedeo Goria si è detto molto. L’ultima ad ammettere la passione del giornalista per le donne à stata la figlia Guenda. Nei giorni scorsi era venuto a galla il flirt con Maria Monsè.“Mi ha corteggiata approfittando del fatto che abbiamo lavorato insieme per circa due mesi, durante le riprese di un film (girato a Napoli, in provincia)” ha rivelato l’attrice il cui vero nome è Maria Concetta La Rosa.

L’episodio risale al 1998, quando si stavano girando le scene del film “Annarè” con protagonista proprio Maria.

Nel film erano presenti anche Gigi D’Alessio e Fabio Testi, mentre Amedeo Goria interpretava l’agente di D’Alessio. “Venivo chiamata la donna della lanterna – fa sapere la Monsé – Non uscivo mai dall’albergo, solo una volta io e Amedeo siamo usciti insieme per una cena a base di pesce. Era gentilissimo. Un po’ era la mia guida, la mia bussola: due mesi fuori casa furono pesantissimi”. Ma il vero episodio non è quello della cena. Avvenne tutto in ascensore. Continua dopo la foto















“In ascensore – tra il primo e secondo piano, tornando in camera – tentò di abbracciarmi e baciarmi. Di sfuggita mi diede il bacio. E questo giustifica il bigliettino che ancora conservo dove c’è scritto: ‘Ancora un bacio, buona vita per sempre. Amedeo’. Finita qui? Non proprio oggi Barbara d’Urso, nella seconda parte di Pomeriggio 5, ha voluto parlare di gossip. Tanti gli ospiti invitati a parlare di questo argomento, tra i quali anche Amedeo Goria e Maria Monsé. Continua dopo la foto















Maria che ha raccontato nuove cose “Sono successe delle cose carine…E’ un uomo così romantico…Mi ha mandato in camera delle margherite, mica delle banali rose rosse…”, ha raccontato. Roberto Alessi ha però preso immediatamente la parola per fare una battuta delle sue. Difatti il popolare direttore del magazine Novella 2000, con il sorriso sulle labbra, ha dichiarato schiettamente. Continua dopo la foto











“Si, ma guarda che l’ha fatto solo perchè noi giornalisti siamo pagati poco…E quindi avrà pensato poca spesa tanta resa…”. Roberto Alessi non si è fermato qui e prendendo la palla al balzo è tornato a bomba sul bacio con in ascensore per domandarle se anche lei ne ha approfittato. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha risposto: “Beh si, ho goduto…”

