Uno dei grandi protagonisti della Rai è senza ombra di dubbio Alberto Matano, che sta riscuotendo un enorme successo con ‘La vita in diretta’. I telespettatori lo apprezzano particolarmente per la sua bravura e l’assoluta professionalità durante la conduzione del programma in onda sul primo canale della tv pubblica italiana. Eppure, sono uscite fuori alcune voci che sarebbero decisamente clamorose. A lanciare una persona ben informata, che spesso e volentieri azzecca tutto.

Stiamo parlando del giornalista Alberto Dandolo, che ha una rubrica sul settimanale ‘Oggi’. Ha confessato di aver appreso alcune news che avrebbero decisamente del clamoroso. Non sarebbe infatti assolutamente da escludere una ventata di novità per ‘La vita in diretta’, che potrebbe non essere più presentata dal conduttore. E lo stesso Dandolo ha anche tirato fuori un nome importante per la sua sostituzione, che si sta facendo valere grazie ad un suo programma. (Continua dopo la foto)















La presentatrice di ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone, sarebbe pronta a sbarcare in un’altra trasmissione famosa. E subito si è pensato a questo stravolgimento. Ecco le parole utilizzate da Alberto Dandolo: “Di quale importante contenitore si tratta? Si tratta forse de La vita in diretta?”, si è chiesto. Ha comunque precisato che allo stato attuale la Bortone è impegnata con altro: “Al momento Serena Bortone sta conducendo con grande successo Oggi è un altro giorno”. (Continua dopo la foto)















Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, intanto questa bomba è stata sganciata e non resta che attendere sviluppi. A proposito della Bortone, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di sé mentre è intenta a ridere. Ed ha scritto: “Una risata vi seppellirà”. Un fan ha risposto: “Che stile Serena, sei la numero uno”. E chissà se questa risata non proseguirà anche tra qualche mese, quando potrà soffiare il posto a Matano e condurre una delle trasmissioni più importanti. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Matano ha avuto uno sfogo davvero severo: “Non dovrebbe accadere”. Otto agenti della Polizia sono stati feriti per aver subito una violenta aggressione provenuta da circa duecento extracomunitari. Il conduttore si è lasciato andare a un severo sfogo: “In questo momento, che definire difficile è ancora poco, la cooperazione tra popolazione e forze dell’ordine dovrebbe essere cosa scontata”.

