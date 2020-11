Venerdì 13 novembre ci sarà una nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Una delle novità sarà l’ingresso nella casa dell’influencer capitolina, Selvaggia Roma, che si è messa alle spalle il Covid-19 ed è pronta a cambiare gli equilibri. In particolare, si presume che possa avvicinarsi particolarmente a Pierpaolo Pretelli per farlo allontanare da Elisabetta Gregoraci. Pare infatti che abbia manifestato un interesse nei confronti del ragazzo. In queste ore intanto la tensione è altissima.

Due ‘vippone’ che hanno iniziato un bellissimo rapporto di amicizia, ovvero Dayane Mello ed Adua Del Vesco, hanno però avuto un’incomprensione non da poco ed è scattata la lite. Tutto è partito dalla modella brasiliana, che ha proposto una cosa in particolare all’attrice siciliana. Quest’ultima non ha però reagito bene. Dayane avrebbe voluto mettere in campo una strategia ben determinata per le nomination future. Però questa proposta non è stata accolta favorevolmente dall’amica. (Continua dopo la foto)















Durante la discussione, la Mello ha confessato di sentirsi un po’ più da sola. Infatti, la Gregoraci avrebbe manifestato più freddezza e anche Stefania Orlando non avrebbe più bei pensieri nei suoi confronti. Ha quindi detto ad Adua: “Non posso più sbagliare le nomination, l’ho già fatto tre volte. Devo lasciare nella casa quelli che mi odiano?”. Ha quindi chiesto se fosse d’accordo nello scegliere chi nominare nella prossima puntata. La Del Vesco ha declinato questo invito. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò ha quindi replicato malamente: “Non ci arrivo, non ci voglio arrivare. Non me ne frega una mazza, io al momento che voglio votare voto quello che mi sento, al di là di tutto. Se andrò in nomination pazienza, se tornerò a casa va bene. Non voglio avere niente a che fare con ‘sti intrugli, sto bene così come sto”. Da parte di Dayane Mello c’è stata una reazione molto risentita per quelle parole e in conclusione di discorso, Adua ha affermato: “Non ti si può dire niente”. (Continua dopo la foto)









Dayane aveva commentato così la sua vicenda con Stefano Bettarini, squalificato dal ‘GF Vip’ dopo pochissimi giorni: “Sapete perché sono inca**ata con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Senti Maria Teresa, io ci vedo bene e lui aveva studiato tutto”.

