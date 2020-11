Una puntata che difficilmente sarà dimenticata. Perché Dalila Calavera ha commosso tutti. Per la prima volta a All Togheter show, una concorrente raccoglie 100 punti. Come nelle precedenti edizioni, la somma totale dei punti viene data dall’insieme dei voti raccolti dalla giuria vip e dai componenti del muro a decretare il successo di un’esibizione. Il totale dei voti è di 100, ma la giuria può togliere o assegnare fino a un massimo di cinque punti.

Al termine di ogni puntata i due concorrenti che hanno avuto il minor punteggio dovranno sfidarsi e chi perderà la sfida sarà eliminato. Dalila Calavera ha regalato grandi emozioni anche nella seconda puntata. Il Muro Umano composto da cento personaggi tra cantanti, esperti, volti noti e giuria popolare si è sciolto in un grandissimo applauso. Ma chi è Dalila Calavera? Continua dopo la foto















Purtroppo su di lei non si hanno molte informazioni, la giovane infatti non è un personaggio pubblico ed ha un carattere piuttosto chiuso e riservato. Tuttavia, dopo che il suo nome è apparso nella lista dei concorrenti della terza edizione di All Together Now ovvero il celebre talent show di casa Mediaset condotto da Michelle Hunziker, in moltissimi sono alla ricerca di informazioni in più sul suo conto. Continua dopo la foto















Nonostante non si sappia molto sul suo conto, è certo che Dalia fin da giovanissima ha una forte passione per il canto, da adolescente infatti frequenta anche il coro della sua città, anche se per poco tempo. Successivamente invece decide di prendere lezioni di canto private per poter affinare il suo talento e la sua tecnica. Tuttavia anche questa esperienza dura poco, un mese precisamente, Dalia infatti non adora le “imposizioni“. Continua dopo la foto











Per quanto concerne la sua vita sentimentale, Dalila Cavalera ha fatto per la prima volta coming out a soli quindi anni, la giovane infatti ha chiamato una sua amica e le ha confessato il suo orientamento sessuale. Attualmente Dalila Cavalera è fidanzata con una ragazza di nome Michela, purtroppo su di lei non si sa praticamente nulla, tuttavia, dalle foto che circolano in rete è possibile capire che sono felici insieme e che formano una splendida coppia.

Ti potrebbe interessare: “È deciso”. Carlo Conti, la nota della Rai sul conduttore colpito dal Covid: cosa sta succedendo