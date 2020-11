Non è un momento particolarmente felice per i conduttori tv. Prima Gerry Scotti, poi Carlo Conti erano stati contagiati dal COVID 19 e costretti entrambi al ricovero in ospedale. Su Gerry, addirittura erano circolate voci poco felici di un suo ricovero in ospedale. Il 26 ottobre scorso era stato lo stesso Scotti a comunicare sui social la sua positività al Covid: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”, aveva scritto.

Poi, qualche giorno dopo, era stato sempre lui, dopo aver consultato i medici, spiega l'ufficio stampa, "a chiedere di andare in ospedale, per monitorare meglio i sintomi". Da lì la voce di un ricovero in terapia intensiva poi smentito. "Gerry Scotti sta bene. Non è mai stato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e tutti i valori sono rientrati nei parametri, tanto che dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni. È in ospedale a Milano, dove è andato soprattutto per avere un'assistenza costante"m avev detto all'Adnkronos l'ufficio stampa del conduttore smentendo le notizie allarmanti diffuse da alcuni organi di stampa.















Poi era stata la volta di Carlo conti che nei giorni scorsi aveva annunciato il suo ritorno dall'ospedale dove era stato ricoverato per il Covid-19. Immediati i commenti gioiosi scattati appena fatto l'annuncio: da Sandra Milo a Lorella Cuccarini, da Caterina Balivo a Paola Turci tutti entusiasti della "bella notizia". Una bella notizia che ora si amplia.



















La notizia dell'ultimora è che Carlo Conti torna a condurre 'Tale e Quale Show', collegandosi nuovamente dalla propria abitazione. Le condizioni di salute del conduttore, dopo la positività al Covid-19, sono migliorate e dunque, dopo le dimissioni dall'ospedale avvenute nei giorni scorsi, Conti torna al timone del programma anche se da remoto per la semifinale, in onda domani su Rai1 alle 21.25.











La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli, sarà affiancata in questa puntata dall’attrice Elena Sofia Ricci, giurata d’eccezione. Gli abbinamenti di questa semifinale: Virginio diventa Ed Sheeran, Barbara Cola prova a ripetersi con Emma Marrone, Jessica Morlacchi se la vede con Rihanna, Francesco Monte veste i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imita Beyoncé, Carolina Rey si trasforma in Laura Pausini, Sergio Muniz diventa Julio Iglesias, Giulia Sol interpreta Liza Minnelli, Agostino Penna si mette alla prova con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri.

