Manca davvero pochissimo al nuovo appuntamento con ‘Amici’, che giunge alla sua ventesima edizione. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, la data di inizio della trasmissione condotta da Maria De Filippi è fissata per sabato 14 novembre, a partire dalle ore 14.10. In questa puntata conosceremo per la prima volta i nuovi alunni, che formeranno la nuova classe. Novità per quanto concerne il daytime, che non sarà più su Real Time, ma traslocherà su Italia 1 alle 19.

E sono adesso anche arrivate informazioni importanti per quanto riguarda i professori. Infatti, negli ultimi giorni erano state tantissime le indiscrezioni circolate sulla trasmissione di Canale 5. Ci saranno quindi conferme molto interessanti, ma i telespettatori saranno anche costretti a non vedere più all’opera uno dei protagonisti. A riferire queste succulenti anticipazioni è stato ‘DavideMaggio’. Andiamo a vedere qual è l’addio più doloroso di questa nuova edizione di ‘Amici’. (Continua dopo la foto)















Tra i confermati abbiamo le maestre di ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Non ci sarà più invece Stash, che abbandonerà il talent show per una motivazione seria. Infatti, molto presto diventerà papà per la prima volta. Al suo posto un nome bomba, ovvero quello della cantante Arisa. Ma grosse novità ci sono anche per la danza, infatti sarà sostituito Timor Steffens. Al posto di quest’ultimo un’altra big, un nome davvero a sorpresa che nessuno si aspettava: Lorella Cuccarini. (Continua dopo la foto)















Non ci sono altri scossoni rilevanti, infatti per quanto concerne il canto ci saranno ancora Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Tutti i tasselli sono adesso al loro posto, non resta che aspettare ancora due giorni prima di gustarsi ‘Amici 20’. Nonostante perda due elementi importanti, il programma della De Filippi li sostituisce con due figure molto professionali, che indubbiamente alzeranno ancora il livello qualitativo della trasmissione. E il pubblico aspetta con ansia il nuovo inizio. (Continua dopo la foto)









Il daytime andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. In molti si stanno comunque chiedendo in che modo abbia preparato quest’anno la trasmissione la regina di Mediaset. Non è facile rispettare tutti i protocolli anti-Covid, ma essendo stata stabilita la data ufficiale tutto è andato nel verso giusto. Indubbiamente gli studenti della scuola di ‘Amici’ dovranno sottostare a delle regole molto stringenti.

