Maria Teresa Ruta è grande protagonista al ‘Grande Fratello Vip’ e le sue vicende personali sono state spesso al centro delle discussioni. Infatti, prima dell’eliminazione della figlia Guenda, c’è stato un chiarimento tra le due donne e Amedeo Goria, ovvero ex marito e papà della giovane, che non aveva rilasciato dichiarazioni carine nei confronti della figlia. Poi il tutto è rientrato. Adesso a sganciare una bomba hot è Lory Del Santo, la quale ha fatto alcune rivelazioni piccanti.

In un’intervista al settimanale ‘Nuovo’, la showgirl e attrice ha ribadito di essere stata corteggiata dal giornalista, ma di aver sempre rifiutato i suoi approcci. Ma Amedeo le ha confidato alcuni aspetti molto intimi di quando era sposato con la gieffina. A quanto pare, Maria Teresa ha apprezzato moltissimo le doti dell’ex coniuge, che a letto pare fosse formidabile. Le parole usate dalla Del Santo non hanno bisogno di molte interpretazioni, visto che sono decisamente chiarissime. (Continua dopo la foto)















“Lui mi ha detto: ‘Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso. Impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera forte e intensa, per cui ti suggerisco di provare'”, ha confessato Lory, che ha poi aggiunto: “Insomma Maria Teresa, almeno a suo dire, apprezzava molto le sue doti da macho”. Nonostante questo tentativo di convincerla ad andare a letto con lui, tra i due non è mai scattata la scintilla giusta. Ha rifiutato seccamente la proposta di andare oltre. (Continua dopo la foto)















E Goria ha accettato il no tranquillamente: “Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze. Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici”. Durante la sua conversazione con il settimanale ‘Nuovo’, Lory Del Santo ha anche detto di essere a favore di Amedeo nella diatriba con la Ruta e Guenda: “Sono dalla sua parte e lo difendo. Poi non capisco quei figli che dicono di essere indipendenti, ma pretendono sempre di avere la completa disposizione dei genitori”. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Matilde Brandi ha attaccato sia Maria Teresa Ruta che Stefania Orlando: “Loro sono entrate dopo di me. Quindi hanno visto che la prima settimana ero la più amata dal pubblico e hanno anche letto cosa scrivevano su di me in Rete. Da quando Maria Teresa e Stefania sono entrate nella Casa è cominciato il mio declino. Qualcosa sicuramente non torna”.

