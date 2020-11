Al GF Vip non solo scontri accesi e insulti. Anche confidenze e momenti di spensieratezza per i vipponi di Alfonso Signorini che ieri sera si sono dedicati con entusiasmo a un gioco che a volte può farsi “pericoloso”, ovvero il classico “obbligo e verità”.

Tutta colpa di Tommaso Zorzi che con l'aiuto di alcuni suoi coinquilini aveva preparato un beverone a base di cipolla, caffè, aglio e altri ingredienti da far bere come penitenza nel caso in cui un concorrente si rifiutasse di sottoporsi a un obbligo imposto a sorte. Ed è toccato anche a lui, che si è lasciato andare a un bacio molto ma molto appassionato con Giulia Salemi. Guai a sottrarsi alla sorte e così Zorzi e la Salemi sono stati costretti a baciarsi "a stampo" per 30 secondi.















Ma a quanto pare c'è stato più trasporto del previsto, tanto che lo stesso influencer, così come gli altri vipponi, è rimasto basito: "Ci ha messo la lingua…". La clip, nemmeno a dirlo, ha subito fatto il giro della rete. Ma i due non sono certo stati gli unici protagonisti del gioco della serata. È toccato anche a Elisabetta Gregoraci, stuzzicata dal "conduttore dello show", quindi sempre Tommaso.















Dapprima Zorzi ha chiesto a Pierpaolo Pretelli con chi passerebbe una notte nella casa. La risposta dell'ex velino di Striscia è ovviamente scontata, allora Tommaso ha alzato il tiro e quindi la temperatura in Casa: "Devi anche mimare una posizione in cui lo faresti". Pretelli non si è sottratto e a sorpresa neanche la Gregoraci, che di solito è sempre molto trattenuta da questo punto di vista.











“Elisabetta, ti piace la posizione con Pierpaolo?”, ha domandato l’influencer, con lei che ha risposto: “Sì, anche se a me piace stare sotto”. È stato a quel punto che Pierpaolo Pretelli, che proprio nei giorni scorsi si era allontanato da lei visto che non sembrava proprio esserci futuro, non ci ha capito più niente: “Andiamo a letto”, ha scherzato o forse no. Ma per ora si dovrà accontentare di battutine maliziose, sempre che ce ne saranno ancora.

