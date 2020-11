Durante la vita in diretta, Alberto Matano ha uno sfogo davvero severo: “Non dovrebbe accadere”. La ragione di questa reazione da parte di Alberto Matano è stato un accadimento verificatosi nelle ultime ore e che ha lasciato tutti di stucco, compreso il tanto amato conduttore.

Ciò che è successo ha segnato profondamente Alberto Matano e l'Italia intera, e come ha detto lui steso "Non dovrebbe accadere". Otto agenti della Polizia sono stati feriti per aver subito una violenta aggressione provenuta da circa duecento extracomunitari. Ecco cosa è successo.





























Otto agenti della polizia hanno subito una 'rivolta' da parte di circa 200 extracomunitari. Gli aggressori si sono dimostrati negligenti rispetto alle nuove norme anti-Covid, festeggiando in centro a Napoli senza rispettare le distanze di sicurezza. In merito a ciò Alberto Matano, da sempre super attento a rimarcare la gravità della situazione in cui ci navighiamo, ha voluto dire la propria durante la puntata di oggi de La vita in diretta. Il conduttore si è lasciato andare a un severo sfogo: "In questo momento, che definire difficile è ancora poco, la cooperazione tra popolazione e forze dell'ordine dovrebbe essere cosa scontata". Alberto Matano una volta sottolineata questa ovvietà ha ripreso il normale andamento della scaletta.











Ma la domanda che affligge lui, come noi tutti è: si riuscirà a ristabilire l’ordine? Dopo essersi duramente sfogato, nella puntata di oggi Alberto Matano ha voluto porre l’accento su ciò che è accaduto e che coincide perfettamente col suo modo di pensare: “… fatti che non dovrebbero accadere, ma noi raccontiamo la realtà.

E’ questo, dunque, quello che passa il convento”. Dopo essersi duramente esposto, infatti, ha rimarcato la sua opinione nei riguardi della trasgressione degli extracomunitari avvenuta nel centro di Napoli: “Sono misure che dobbiamo rispettare tutti”.

