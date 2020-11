“No, questo non lo posso permettere!”. Barbara D’Urso furiosa con l’ospite. E l’asfalta in diretta

Hanno fatto molto discutere le parole di Don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata, che si era espresso in questo modo su mogli, aborto e pedofilia: “È l’aborto, mica la pedofilia, l’abominio più grave”, ha detto il sacerdote ai fedeli dal pulpito della chiesa dell’Immacolata durante la messa del 27 ottobre. Poi aveva aggiunto che le mogli dovevano essere sottomesse ai mariti per poi proseguire sull’aborto.

"Guardate, fratelli, possiamo dire tutto ma l'aborto è il più grave degli scempi: Mi verrebbe da dire una cosa ma poi scandalizzo mezzo mondo. È più grave un aborto o un atto di pedofilia? Scusate, il problema di fondo è che siamo così impastati in una determinata mentalità…". Don Andrea aveva parlato dopo le polemiche in Polonia contro la sentenza del Tribunale costituzionale polacco che ha reso illegale l'interruzione di gravidanza in caso di malformazione del feto.















Poi, ricordando la dottrina dalle scritture don Andrea ha detto: "Le mogli siano sottomesse ai mariti. Sentito cosa dice qua? V'è scivolato sopra, eh? Non vi siete neanche accorti? Meglio! Fumatevi qualcosa prima di venire qua, così state a pensare a qualcos'altro e non state attenti a queste parole che poi dopo ci mettono in crisi. Le mogli sono sottomesse ai mariti, capito, care signore? Il marito infatti è capo della moglie, dobbiamo insistere ancora?".















Sul tema oggi è ritornato Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso. L'inviata del programma era in collegamento davanti alla chiesa marchigiana con un gruppo di giovani che protestano contro le parole di don Andrea Leonesi. A un certo punto si avvicina una parrocchiana che inizia a parlare in difesa del prete. Non vuole il microfono, ma l'inviata riporta le sue parole. "Ha detto che è felice di essere sottomessa a suo marito, perché le donne devono essere dolci".









Dopo aver ascoltato queste parole Barbara D’Urso esplode letteralmente: “Non posso permettere che passi questo messaggio nelle mie trasmissioni. Da 13 anni mi batto per le donne, che non devono assolutamente sottomettersi a nessuno. Soprattutto a uomini violenti. Scusate la mia foga, ma su questo non transigo”.

