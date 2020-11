Entusiasmo allo stato puro per Antonella Clerici, che nella puntata dell’11 novembre non ha saputo trattenersi. Ciò che è successo in diretta l’ha riempita di gioia. Si è trattato di un momento davvero molto importante ed emozionante accaduto a ‘È sempre mezzogiorno’. La conduttrice televisiva ha una caratteristica molto importante, essere sempre se stessa. Infatti, non ha mai finto e la sua felicità delle ultime ore conferma la sua incredibile bontà e anche generosità.

Una concorrente è stata in grado di azzeccare il gioco telefonico della trasmissione Rai e la presentatrice ha urlato per la contentezza. La telespettatrice ha vinto una somma straordinaria, infatti si è portata a casa la bellezza di 5.900 euro. Potrà adesso spendere tutti questi soldi in buoni spesa all’interno di un supermercato. La Clerici ha voluto certificare questo momento quasi storico, andando oltre, e postando il video in questione sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo del filmato la Clerici ha scritto: “Che bello! Oggi durante la diretta Daniela da Lissone (Monza Brianza) ha indovinato il numero esatto delle foglie del nostro bonsai: 2039! La cosa bella è che la signora ha una figlia che lavora in un supermercato e prima di giocare ha espresso vicinanza a tutto il personale che è occupato in quel comparto in questo momento così difficile. Il destino l’ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa di 5900 euro”, ha esordito. (Continua dopo la foto)















Antonella ha aggiunto: “Mai come in questo periodo sono felice di aver fatto contenta una famiglia e volevo condividere questo attimo di gioia anche con tutti voi amici di Instagram. Continuate a giocare assieme a me durante la trasmissione”. A rispondere al suo posto ci ha pensato anche Sandra Milo: “Anche riuscire a regalare un buono spesa di un valore simile a una sola famiglia è una grande soddisfazione e riempie il cuore di gioia. Questo sì che è un quiz davveor utile!”. (Continua dopo la foto)









Qualche settimana fa Antonella Clerici si è soffermata sulla presenza dei daini in amore, che danno vita a dei rumori abbastanza strani che in un primo momento le hanno creato un grosso spavento. Infatti, ha riferito che quel rumore l’ha fatta preoccupare le prime sere: “Il bramito è fortissimo. Io la prima volta che ho dormito in quella casa mi sono spaventata. Venendo dalla città non immaginavo”.

