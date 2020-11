Continuano i momenti di altissima tensione al ‘Grande Fratello Vip’. A due giorni dalla nuova diretta con Alfonso Signorini, gli animi si sono surriscaldati nella casa più spiata d’Italia. In queste ore stavano circolando notizie di altro tenore, ovvero i nomi dei possibili nuovi concorrenti. Si pensa che a dicembre potranno entrare altri 9 ‘vipponi’, che si aggiungeranno agli attuali. Tra i nominativi che sono stati fatti, quelli più plausibili sembrano Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis.

Tornando però alle dinamiche del ‘GF Vip’, è accaduto qualcosa nel pomeriggio dell’11 novembre. Alcuni fan di Stefania Orlando le hanno fatto una sorpresa gridando il suo nome dall’esterno. Lei si è immediatamente accorta di questo gesto e ha risposto con vigore, gridando a sua volta. Questo suo tono di voce è stato considerato esagerato da Patrizia De Blanck, la quale ha insultato pesantemente la coinquilina. Parole davvero molto offensive, che non faranno piacere alla conduttrice. (Continua dopo la foto)















La contessa ha dunque affermato: “La solita stro…a. Lei è proprio una rompic…o. Le ho detto di non rispondere gridando perché poi attaccano le musiche e rompono”. Ma la Orlando si è poi avvicinata nei confronti della neo 80enne e, una volta compreso che si fosse innervosita tanto, ha replicato: “L’ho dovuto fare dai. Hanno urlato per tre volte. Mi dispiaceva”. Nonostante questa precisazione, la De Blanck non ha cambiato opinione e atteggiamento continuando ad attaccarla. (Continua dopo la foto)















Stefania ha manifestato apertura nei confronti della contessa: “Dai, dammi un bacio”. E Patrizia ha risposto: “No, non ti do niente. Sei una rompib…e”. Ovviamente gli altri inquilini del ‘Grande Fratello Vip’, non coinvolti nella vicenda, si sono divertiti tantissimo vedendo questo siparietto. Ma la nobildonna non è stata protagonista soltanto di questo comportamento. Infatti, ha tirato su di morale il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, che ha avuto una crisi in queste ore. (Continua dopo la foto)









Enock ha detto: “Qua dentro mi sento debole”. Ma la contessa De Blanck lo ha rincuorato: “A me non sembra che tu sia un debole”. Ma il fratello di SuperMario ha ammesso che non lo dà a vedere, ma le sue sofferenze sono moltissime: “Delle volte soffro, ma in silenzio”. Probabilmente ci sarà un approfondimento di questo durante la puntata del 13 novembre. Staremo a vedere.

