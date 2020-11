Lorella Cuccarini sta per tornare in tv da protagonista. Dopo la marea di polemiche e frecciatine dovute al suo addio a La Vita in diretta, la conduttrice nota anche come “la più amata dagli italiani” è infatti prossima a un nuovo ruolo. Quello della professoressa di danza nella scuola più famosa del piccolo schermo, Amici di Maria De Filippi.

Le voci di un suo ritorno a Mediaset erano nell’aria da tempo e da settimane si sussurrava di un suo approdo alla corte di Maria De Filippi. Rumor che nei giorni scorsi è stato confermato da Davide Maggio e dal settimanale Oggi. Fortemente voluta dalla padrona di casa, Lorella sarà dunque uno dei professori della scuola del programma che partirà a metà novembre su Canale 5. (Continua dopo la foto)















Insomma, Lorella Cuccarini tornerà nel suo ambiente naturale, quello della danza, che l’ha fatta diventare una delle showgirl italiane più amate. Ad Amici, tra le altre cose, è stata già presente come ospite e giudice speciale. Ora sarà nel cast fisso del talent e di sicuro i suoi fan non vedono l’ora di ritrovarla in questo ruolo e in una delle trasmissioni più amate. (Continua dopo la foto)















Martedì sera, invece, il pubblico ha ritrovato Lorella a I Soliti Ignoti di Amadeus e in studio ha parlato anche dell’iniziativa benefica Trenta ore per la vita, della quale è testimonial da sempre. Ha quindi invitato i telespettatori a fare una donazione al 45580, spiegando che “quello che stiamo vivendo è un momento difficilissimo per tutti, ma anche un piccolo segnale può essere molto importante”. (Continua dopo le foto)











Non solo. Nella puntata de I Soliti Ignoti la Cuccarini ha fatto anche una rivelazione privata a conduttore e pubblico di Rai1. Ha confessato un suo “segreto”. Lorella ha infatti ammesso a Amadeus di dirigere una squadra di calcio femminile: “Lo faccio grazie a mia figlia che ha iniziato a giocare […] io di calcio non so niente” ha spiegato sorridendo. Insomma, ha dato uno scoop.

