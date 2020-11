Una notizia che era nell’aria ma che entra nello studio di Uomini e Donne con la forza di una bomba. Un’edizione senza pace quella di quest’anno. Il programma presentato da Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un litigio ed un gesto eclatante di uno dei maggiori protagonisti, ovvero Nicola Vivarelli, conosciuto da tutti come Sirius. Ormai quest’ultimo è vicinissimo a partire alla volta delle Bahamas ed ecco che ha preso una decisione importante, alla luce di atteggiamenti che non gli sono andati giù da parte di Veronica.

E praticamente tutti l'hanno aggredita verbalmente.Con l'arrivo di Angelica la situazione si era già fatta tesa, ma dopo la domanda della padrona di casa fatta all'ex fiamma di Gemma Galgani è arrivata una risposta molto forte. Maria ha infatti chiesto: "Vi lasciate in amicizia?". E il giovane ha replicato: "Non è amicizia la nostra".















Nonostante questa affermazione, la dama del Trono Over non è sembrata molto convinta ed ha riferito che non le sono piaciuti alcuni comportamenti. E la reazione di lui è stata davvero una bomba. Ma non basta, a sconquassare la redazione, dopo mesi di incertezze, c'è la rottura tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi non stanno più insieme.















Nelle scorse ore infatti l'ex tronista ha risposto alle domande dei fan e non ha potuto più evitare quella su Kevin Bonifazi. Le hanno chiesto delucidazioni sulla sua situazione sentimentale. Angela ha scritto che in molti erano curiosi di sapere questa cosa e per questo ha deciso di rispondere. Dopo tante domande sulla questione e visto che le viene fatta spesso, ma finora ha sempre preferito evitare di dare spiegazioni.

















Se ha preferito evitare di rispondere fino a oggi è solo per un motivo ben preciso: lei è molto riservata e comunque sta bene. Poi ha scritto: “Da come potete vedere non sto con nessuno ed in questo tempo mi sto prendendo tanto cura di me. E questa cosa mi piace tanto”.A maggio i due stavano ancora insieme e nulla sembrava essersi rotto. Nei mesi successivi però sono apparsi sempre meno insieme sui social fino alla scoperta di oggi

