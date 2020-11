Il ‘Grande Fratello Vip’ avrà molto presto nuovi concorrenti nella casa. Se ne parla già da diverse settimane ed è stato lo stesso Alfonso Signorini a confermare che ci sarebbero state new entry nel programma. Visto che il reality show è stato prorogato fino a febbraio 2021, nel prossimo mese di dicembre sono pronti a varcare la porta rossa diversi personaggi famosi. Ci sarebbe anche un numero, infatti si parla di nove vip che sfideranno gli attuali per conquistare l’ambita vittoria.

E stanno adesso circolando con forza anche alcuni nomi di coloro che potrebbero entrare nel ‘GF Vip’. Intanto, per quanto riguarda Selvaggia Roma, sarebbe vicinissima a prendere parte al programma dopo aver sconfitto il coronavirus. Si vocifera che la donna abbia già iniziato un breve periodo di isolamento in un hotel della capitale Roma. Quindi, mancherebbero adesso soltanto le ulteriori verifiche del caso e poi potrà iniziare la nuova avventura televisiva. Chissà se da questo venerdì. (Continua dopo la foto)















Un papabile ingresso nella casa più spiata d’Italia è rappresentato dall’artista e personaggio tv Cristiano Malgioglio, che ha già fatto questa avventura come Giulia Salemi. Signorini ha confermato a ‘Casa Chi’ che ormai sarebbe ad un passo dal firmare il contratto. Nelle ultime ore è venuto però fuori un altro nome bomba, rivelato in anteprima dall’influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo ha riferito la notizia con un post pubblicato sul social network Instagram. Vediamo cosa ha detto. (Continua dopo la foto)















Venza ha infatti postato: “Nuovo concorrente del GF Vip, Giacomo Urtis”. Urtis è molto conosciuto per essere il chirurgo dei famosi, visto che ha ritoccato numerosi corpi celebri. Per il momento la redazione e il diretto interessato non hanno confermato queste indiscrezioni, che però stanno diventando sempre più forti. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, ma indubbiamente Venza è una voce autorevole e spesso e volentieri ha azzeccato le sue previsioni. (Continua dopo la foto)









Giacomo Urtis è nato a Caracas, in Venezuela, il 28 settembre del 1977. Lui si è laureato in Chirurgia estetica, Dermatologia e Medicina estetica, specializzandosi poi in Dermatologia e Venereologia. Inoltre, è ideatore e direttore di ‘DR Urtis Clinic’, ovvero un network di specialisti in Chirurgia estetica, Dermatologia e Medicina estetica. Ha avuto una relazione con il Ken umano, Rodrigo Alves.

