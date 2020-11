“Abbiamo fatto l’amore”. Sirius, bomba a UeD prima di andarsene

Ennesima puntata infuocata di ‘Uomini e Donne’. Il programma presentato da Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un litigio ed un gesto eclatante di uno dei maggiori protagonisti, ovvero Nicola Vivarelli, conosciuto da tutti come Sirius. Ormai quest’ultimo è vicinissimo a partire alla volta delle Bahamas ed ecco che ha preso una decisione importante, alla luce di atteggiamenti che non gli sono andati giù da parte di Veronica. E praticamente tutti l’hanno aggredita verbalmente.

Con l’arrivo di Angelica la situazione si era già fatta tesa, ma dopo la domanda della padrona di casa fatta all’ex fiamma di Gemma Galgani è arrivata una risposta molto forte. Maria ha infatti chiesto: “Vi lasciate in amicizia?”. E il giovane ha replicato: “Non è amicizia la nostra”. Nonostante questa affermazione, la dama del Trono Over non è sembrata molto convinta ed ha riferito che non le sono piaciuti alcuni comportamenti. E la reazione di lui è stata davvero una bomba. (Continua dopo la foto)















Lei ha dichiarato: “Non si è costruito un rapporto per andare oltre, lui andrà oltre l’oceano. Se lui si fosse comportato diversamente prima, forse”. Sirius ha confermato il fatto che partirà e che dunque non sarà in Italia per i prossimi tre mesi, ma ha anche confessato che non è assolutamente vero che tra i due ci sia stato qualcosa di poco importante: “Abbiamo fatto l’amore”. Subito dopo questa esclamazione, Veronica è esplosa di rabbia e furia è stata manifestata anche da Aldo. (Continua dopo la foto)















Quest’ultimo non ha apprezzato il fatto che la dama non gli abbia detto tutta la verità. Non era infatti a conoscenza di questo rapporto intimo tra Veronica e Vivarelli: “Sei una bugiarda. Mi hai detto abbiamo chiarito, non abbiamo fatto l’amore. Con me hai chiuso”. Anche Tina Cipollari si è resa protagonista di un attacco nei confronti della donna e, alla fine di questa situazione turbolenta, Sirius è apparso molto provato da ciò che era successo poco prima ed ha deciso di uscire dallo studio. (Continua dopo la foto)









La puntata del 10 novembre si era aperta con il resoconto della serata inesistente tra la stessa Gemma e Mario, che non si è potuta fare a causa del mal di testa di quest’ultimo. A questo punto Tina ha chiesto delucidazioni in merito e alla fine Mario, in chiave ironica, ha provocato l’opinionista con un “Eh, ma lei era con noi in camerino, sapeva tutto no? Quest’uomo deve essere denunciato”.

