“Lo fa di continuo”. Guillermo Mariotto sotto accusa, viene fuori quello che succede a Ballando: “Ora basta!”

Dice sempre quello che pensa Giovanni Ciacci, questo lo sappiamo bene. Ma cosa è successo questa volta? In una recente intervista rilasciata al noto settimanale NuovoTv, diretto da Riccardo Signoretti, il volto di Ogni Mattina su Tv8 si è scagliato contro Guillermo Mariotto accusandolo di essere la nota stonata tra i giurati a Ballando con le Stelle. Per Giovanni Ciacci il talent di Milly Carlucci: “Sembra sia diventato Mariotto Show o Ballando con Mariotto. Parla a sproposito e non si capisce quello che vuol dire”.

Secondo l’opinionista dal pizzetto blu, dando la possibilità a Guillermo Mariotto di votare per ultimo a Ballando con le Stelle, il suo voto diventa determinante per alzare o abbassare la media della guida. Sembra una situazione pilotata dallo studio, per lo stilista, e non è bello per il pubblico. Giovanni Ciacci ha lanciato un appello a Milly Carlucci per far votare i giudici contemporaneamente: “Nessuno deve cambiare voto in base a quello degli altri”. (Continua a leggere dopo la foto)















Su Guillermo Mariotto, Ciacci ha sostenuto che non è equo: “Capisco che un concorrente possa stare più o meno simpatico, ma è vergognoso che dia un dieci a Costantino Della Gherardesca che non sa ballare e un due a Gilles Rocca che danza divinamente”. (Continua a leggere dopo la foto)















Giovanni Ciacci, a questo punto si è proprio sfogato sulla figura di Guillermo Mariotto definendolo come “fastidioso, arrogante e prepotente. Non capisco perché in giuria sia sempre l’ultimo a votare”. Ma non è finita, perché oltre ad attaccare Guillermo Mariotto, Ciacci ha commentato anche la lite tra Costantino Della Gherardesca e Carolyn Smith. (Continua a leggere dopo la foto)











Lo stilista ha dichiarato di aver trovato “spocchioso” il concorrente di Milly Carlucci: “Dovrebbe lasciare la puzza sotto il naso da radical chic. Non può are dell’ignorante al giudice di gara”. Insomma, questa settimana capiterà un po’ di tutto. Gli spettatori sono sempre più fedeli allo show ideato da Milly Carlucci… chissà cosa capiterà adesso!

Ti potrebbe anche interessare: Forte esplosione sul vulcano italiano. Tre ore di boati: “L’onda d’urto ha aperto porte e finestre”