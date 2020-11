La terza edizione del game show musicale, guidata da Michelle Hunziker, porta con sé tante novità a cominciare dalla presenza della giuria vip, che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. 12 concorrenti si sfideranno nel corso delle sei puntate per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.

Il format prevede che la giuria, insieme al muro dei cento, composto da una giuria popolare, valuti le esibizioni dei concorrenti. Alla conduzione, Michelle Hunziker. Saranno giudicati dai 100 esperti musicali del Muro, ma avranno 4 cantanti storici della musica italiana che li stimoleranno a migliorare per poter realizzare il loro sogno, cioè portarsi a casa i 50 mila euro del nostro game show musicale.















Il tutto condito da molta emozione e partecipazione. Tra i giudici Rita Pavone, che in un'intervista all'Ansa ha parlato del suo ruolo nel programma: "Il mio curriculum è fatto di cose talmente diverse e trasversali che sono contenta di aver aggiunto anche All Together Now. È stata un'esperienza con un'atmosfera bellissima e mi ha permesso di conoscere personaggi come Michelle e gli altri giurati. Il Muro, poi, è straordinario. Giudicare i concorrenti non è stato facile, ma il mio giudizio si baserà sulla meritocrazia".















Nello show, arrivato alla terza edizione, Rita è una giudice molto particolare che, insieme a J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo, non solo formulerà i giudizi sui concorrenti, ma si cimenterà anche in prove di canto che terranno compagnia al pubblico in un periodo in cui l'Italia si prepara a subire gli effetti di un nuovo dpcm.









In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la celebre cantante ha svelato un piccolo rito scaramantico che compie prima di entrare in scena. “Prima dello show bevo la vodka”, ha detto al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Poi ha parlato del collega J-Ax: “Lui è quello con cui ho legato di più. Mi piacerebbe fare qualcosa con lui in futuro”.

