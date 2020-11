“Non so se dirvelo o no…”. La vita in diretta, Alberto Matano commosso. E si lascia andare

Un’intensa puntata l’ultima de La vita in diretta, in gran parte dedicata all’emergenza covid in Italia e nel mondo. All’inizio della trasmissione, però, Alberto Matano ha documentato una vicenda molto dolorosa, relativa a presunti maltrattamenti di anziani, premettendo: “Ho pensato se raccontarvi o meno questa storia, ma alla fine ho deciso di farlo. Questa vicenda mi ha colpito molto perchè ci sono di mezzo le persone che noi in questo momento dobbiamo proteggere di più, cioè i nostri anziani” ha aggiunto subito dopo.

Il conduttore ha affermato: "Abbiamo contenuti che mettono i brividi" ha affermato successivamente Alberto Matano (che ieri ha parlato delle condizioni di salute di Iva Zanicchi) sulla vicenda in questione, dando poi la linea ad uno degli inviati de La vita in diretta. Nella seconda parte della trasmissione si è parlato molto, invece, della situazione critica dell'Italia ma anche del resto del mondo, dovuta al preoccupante aumento dei contagi da coronavirus.















Con lui in studio, il giornalista del TG1 Francesco Giorgino, Eleonora Daniele e non solo. La giornalista, evidentemente esasperata da negazionisti e persone che non prendono la situazione sul serio, ha urlato tutta la sua rabbia. "C'è ancora gente che sostiene che il Covid non esista: siamo alla follia!" ha esclamato la presentatrice e tutti i partecipanti alla discussione le hanno dato pienamente ragione.















Con la conduttrice di Storie Italiane poi, Alberto Matano alla fine della puntata di oggi de La vita in diretta è stato protagonista di una gag sicuramente non prevista. Eleonora lo ha infatti invitato scherzosamente a cena, proponendogli un piatto di pasta alla norma o un risotto.











Ha detto: “Sono diventata bravissima in cucina” ha sottolineato a tal proposito. Finita la trasmissione, prima che le telecamere de La vita in diretta si spegnessero, Eleonora Daniele ha invece commentato la sigla finale, ossia la canzone ‘Che vita meravigliosa’ di Diodato, definendola bellissima.

