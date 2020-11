I dati sulla diffusione del Coronavirus sono sempre più preoccupanti, ma nonostante ciò c’è ancora chi minimizza o addirittura sostiene che il virus non esista. Ebbene oggi a “La Vita in Diretta”, programma in cui Alberto Matano più volte ha affrontato l’argomento, era presente come ospite la conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele. La giornalista, evidentemente esasperata da negazionisti e persone che non prendono la situazione sul serio, ha urlato tutta la sua rabbia.

"C'è ancora gente che sostiene che il Covid non esista: siamo alla follia!" ha esclamato la presentatrice e tutti i partecipanti alla discussione le hanno dato pienamente ragione. Come del resto ribadito più volte sia dagli esperti che dai rappresentanti delle istituzioni serve l'impegno di tutti per arginare i contagi, altrimenti il sistema Italia andrà incontro al collasso o "andrà a sbattere" per citare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.















Purtroppo, però, l'incoscienza di alcuni può rendere inutile il sacrificio di molti. Ed allora ecco il duro sfogo di Eleonora Daniele, quasi un monito per chi fa finta di nulla: "C'è ancora gente che va in giro senza mascherina…". Proprio oggi la Daniele aveva aperto la puntata di Storie Italiane parlando delle condizioni di salute di Iva Zanicchi, colpita dal Covid e ricoverata ieri in ospedale. Sul suo conto la giornalista ha detto: "Iva è forte. Non ha perso la sua ironia e la sua voglia di scherzare".















Mentre in tutta Italia siamo obiettivamente bombardati dalla mattina alla sera da notizie riguardanti la diffusione del Covid-19 e sulle relative misure restrittive che stanno mettendo in ginocchio molti lavoratori, c'è ancora chi non ha piena consapevolezza della situazione. E la stessa Eleonora Daniele lo ha sottolineato: "Su cento persone ce ne saranno due o tre che non sono sensibilizzate proprio per niente".









Già nelle scorse settimane Eleonora Daniele era finita al centro delle polemiche per aver criticato Chiara Ferragni. Per la giornalista l’influencer non avrebbe fatto abbastanza per sensibilizzare i suoi tantissimi follower. In realtà la stessa Ferragni si è impegnata molto anche con una raccolta fondi a favore di ospedali per l’emergenza Covid. E così Eleonora si è dovuta scusare: “È vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid, e me ne scuso”.

