Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip. Da quando è arrivato nella casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare di lui, dei suoi rapporti con gli altri concorrenti, delle sue preferenze e dei suoi screzi. Ma cosa faceva Tommaso prima di entrare nella casa? Bene, anche qui ci sarà parecchio di cui discutere, ne siamo certi. Zorzi aveva infatti intrapreso un progetto ‘hot’. A rivelarlo è Giornalettismo che ha svelato di cosa si stava occupando l’influencer milanese poco prima di diventare un concorrente del Gf Vip.

Ebbene Tommaso era entrato in contatto con un’azienda che produceva sex toys ed aveva ottenuto l’incarico di creare nuovi oggetti di piacere. Ovviamente Zorzi ha messo in gioco la sua creatività e se ne sono viste davvero di tutti i colori. Oltre alla forma e, appunto, il colore, l’influencer ha scelto per i propri oggetti anche un nome particolare. Sembra che ad ogni sex toy Zorzi abbia attribuito un nome ispirato ad una favola. Continua dopo la foto















Questa per dirne una. L’ultima però potrebbe costargli carissimo. Sono in molti infatti, in rete, a chiedere la testa di Tommaso Zorzi. Il motivo? Seguendo la diretta del reality show vip condotto da Alfonso Signorini su Mediaset Extra, tanti hanno sentito ad un certo punto in sottofondo una frase un po’ strana pronunciata da Tommaso Zorzi. Una frase che in molti su twitter hanno ritenuto possa essere una bestemmia. Continua dopo la foto















La voce sembra dire ‘Por** ma****”. Ma per tanti che accusano, altri lo difendono smentendo categoricamente che Tommaso Zorzi abbia bestemmiato al Grande Fratello Vip, asserendo che avrebbe detto semplicemente una frase in inglese, che molti hanno invece confuso con un’imprecazione: “Ragazzi tranquilli…Tommaso dice in inglese ‘I have a camel toe’ che tradotto vorrebbe dire che sta indossando delle mutande troppo strette…”. Continua dopo la foto









Non è Pierpaolo #gfvip pic.twitter.com/4qhtL7IRAQ — M A R T I N A (@Tati917) November 10, 2020



In queste ore Tommaso Zorzi ha avuto un durissimo scontro con Massimiliano Morra. Ma il popolare influencer in questi giorni ha espresso diverse perplessità anche su Andrea Zelletta. Difatti ha criticato molto quest’ultimo, asserendo che abbia avuto un crollo emotivo la scorsa settimana per cercare di impietosire il pubblico a casa, e ieri sera l’ha anche nominato. C

