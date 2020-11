Non c’è solo Elisabetta Gregoraci a sfoggiare nella casa del GF Vip gioielli ed abiti sensazionali. Nell’ultima puntata ci ha pensato Alba Parietti, entrata per confrontarsi con alcuni coinquilini, a catturare l’attenzione dei telespettatori. La showgirl, infatti, portava al dito un anello che non è passato inosservato e nel giro di poche ore è diventato l’argomento di discussione di maggior tendenza sui social.

L'anello di cui parliamo è ordinabile solo ed esclusivamente su prenotazione ed è firmato Vhernier, azienda italiana relativamente giovane, nata nel 1984, che è riuscita ad imporsi allargando notevolmente quella che era inizialmente una nicchia di clienti affezionati. In particolare il modello portato al dito da Alba Parietti è chiamato Kiss e ha colpito un po' tutti non solo per le sue forme, ma anche per la notevole dimensione.















L'anello in questione ha un valore di 4500 euro ed è stato giustamente inquadrato più volte dalla regia del GF Vip. Ciò ha però permesso ai telespettatori, sempre molto attenti in queste occasioni, di notare che la bella Alba aveva uno smalto messo con poca precisione. È stata la stessa Parietti a spiegare che, effettivamente, si era messa lo smalto da sola mentre viaggiava in treno. Ovviamente non capita spesso che una vip del suo calibro si dedichi al trucco, ma in tempi di Coronavirus Alba Parietti non è l'unica ad essersi arrangiata in questo modo.















La diretta è stata ricca di colpi di scena con i confronti che Alba Parietti ha avuto sia con il figlio Francesco Oppini, che non vede l'ora di riabbracciare, sia con Tommaso Zorzi e con Dayane Mello. Con tutti e tre Alba ha avuto delle discussioni più o meno accese e dunque un faccia a faccia con chiarimento era necessario. Soprattutto con il figlio Alba era stata molto severa quando Francesco aveva usato espressioni infelici nei confronti delle donne.









“Una così rischi di ammazzarla di botte” e “Una così la violentano” rivolte a Flavia Vento e Dayane Mello. Frasi, quelle dette da Oppini, che hanno scatenato moltissime reazioni sdegnate e richieste di squalifica. Dopo aver criticato anche lei il figlio Alba ha comunque precisato: “è brutto ciò che ha detto Francesco ma è altrettanto brutto cavalcare una cosa seria come le violenze vere per prendere punti sul pubblico e mortificare una persona che è al tappeto per la scemenza che ha detto”.

