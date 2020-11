“Io in camerino con lui…”. Tina Cipollari, clima ‘rovente’ a Uomini e Donne. E lei non regge

Altra puntata piena di colpi di scena a Uomini e Donne. Un altro litigio ha caratterizzato il programma di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio. Protagonisti sono stati Tina Cipollari e il cavaliere Mario. La puntata non si è aperta con lo sfogo dietro le quinte di Gemma Galgani, ma con il resoconto della serata inesistente tra la stessa Gemma e Mario, che non si è potuta fare a causa del mal di testa di quest’ultimo.

A questo punto Tina ha chiesto delucidazioni in merito e alla fine Mario, in chiave ironica, ha provocato l’opinionista con un “Eh, ma lei era con noi in camerino, sapeva tutto no?”.Tina ha immediatamente risposto attaccando Mario: “Quest’uomo deve essere denunciato. Dire che io ero in camerino con lui… sono stanca”. (Continua dopo la foto)















L’atmosfera si fa più surriscaldata e Mario si lamenta dell’atteggiamento di Tina Cipollari durante un ballo con Gemma. “Le parole che usa Tina non mi piacciono. Io ho un lavoro, sono un uomo rispettato e non sono un buffone”. Ma Tina insiste, non crede al mal di testa del cavaliere e pensa che sia stata una scusa per non uscire con Gemma: ““Tu credi davvero al suo mal di testa?”, chiede a Gemma. “Ma per favore, dì la verità ammettendo che non ti piace”, aggiunge la bionda opinionista. (Continua dopo la foto)















Interviene Armando Incarnato che difende Tina affermando che l’uso della parola “buffone” sia limitata al programma. “Ti chiedo scusa se ti ho offeso, ma per me è una buffonata il fatto di aver detto di avere il mal di testa per non uscire con Gemma. Per me resta un buffone per questo”, aggiunge la Cipollari. (Continua dopo la foto)









Gemma Galgani aveva deciso di uscire con Mario dopo la delusione provata con Biagio, il cavaliere che non le ha saputo dare l’esclusiva nella conoscenza che lei tanto sognava. Gemma ha iniziato a sentirsi con Mario, un cavaliere giunto in trasmissione poco tempo fa. Da quindici giorni si sentono regolarmente al telefono e sono usciti a cena una volta. Mario ha 57 anni e viene descritto come un signore distinto, elegante e molto gentile, attento e rispettoso.

