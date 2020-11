La notizia era nell’aria ma adesso arriva la conferma. Per Mara Venier un colpo durissimo e difficile da digerire. Una breaking news che arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’’addio’ a Domenica In. Al settimanle Oggi infatti la conduttrice si è dichiarata pronta a lasciare il programma seguitissimo della domenica alla fine di questa edizione. Il motivo? Il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia e all’amatissimo Nicola. “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

Un brutto colpo per il pubblico di Rai1, che adora Mara Venier per la sua simpatia, bravura e spontaneità. E adora anche la sua Domenica In, il programma che proprio lei ha rilanciato trasformandolo in un appuntamento immancabile per milioni di italiani. Domenica In d'altronde è la trasmissione che ha segnato la sua carriera dopo un periodo di lontananza dalla Rai e con il quale è tornata a essere uno dei volti più apprezzati del servizio pubblico.















Sembra difficile che Mara Venier possa cambiare idea. Mara Venier costretta a dire addio anche allo Zecchino D'oro, che avrebbe dovuto condurre insieme a Carlo Conti il prossimo 5 dicembre. La notizia flirta dal sito Tv Blog. "Lo Zecchino d'Oro 2020 è stato rimandato a maggio 2021. Il programma dedicato ai più piccoli era in programma per i primi di dicembre, con la finale fissata in prima serata sabato 5 dicembre. Invece così non sarà", si legge.















La seconda ondata si sta rivelando ben più travolgente della prima e i programmi televisivi non possono che adeguarsi. A dire il vero le varie trasmissioni hanno trovato dei modi per andare avanti, organizzandosi con test rapidi mascherine e distanziamenti. Oppure gli ormai frequenti divisori in plexiglass, che vediamo sempre più negli studi televisivi.

















La presenza dei bambini potrebbe aver influito. Sempre Tv Blog scrive: “Vuoi perché il programma ruota intorno ai più piccoli, vuoi perché l’organizzazione non era ancora nel vivo come altre trasmissioni, in casa Rai hanno preferito prendere questa decisione. Non è da escludere che la decisione di rimandare Lo Zecchino d’Oro 2020 sia legata anche alla positività di Carlo Conti. Sarà lui infatti il direttore artistico dello Zecchino d’Oro oltre che conduttore, insieme a Mara Venier”.

