“Sarà ricordato per sempre per la sua intelligenza, la sua narrazione, la sua lealtà alla famiglia e la sua forte etica del lavoro. Non solo ha lasciato un’impronta indelebile sulla sua famiglia, ma ha toccato la vita di molti come, è stato un modello per noi per tutta la vita e continuerà a vivere nei nostri cuori”.

Così scrive, in un comunicato, il figlio dopo il quale è arrivato quello della Warner Bros Animation e Cartoon Network Studios: "La Warner Bros Animation è rattristata. Inviamo i nostri pensieri più cordiali ai suoi cari. Era un vero innovatore nel settore, i cui doni dell'umorismo e della narrazione continuano a deliziare il pubblico. Non puoi trovare uno schermo al mondo che non abbia riprodotto una versione di Scooby-Doo. Continuiamo ad essere ispirati dal suo lavoro alla Warner Bros. Animation e siamo onorati di portare avanti l'eredità dei suoi amati personaggi".















Lui è Ken Spears il co-creatore di Scooby – Doo, scomparso a a 82 anni per complicazioni derivanti dalla demenza di Lewy, una malattia neurodegenerativa.Lo scorso 26 agosto era scomparso anche l'altro creatore di Scooby Doo, ovvero Joe Ruby. Lui e Ken Speaers, nel lontano 1977, avevano fondato la Ruby-Spears Productions, casa di produzione celebre per gli adattamenti animati di famose live action come Mister T, Rambo e Scuola di polizia.















Nel 1969 Ruby e Spears realizzarono "Scooby Doo! Dove sei tu?", primo film di quella che divenne una delle più popolari e longeve serie televisive di cartoni animati. Su incarico del produttore Fred Silverman, che volle un nuovo progetto di cartone animato dai toni horror, Ruby e Spears si avvalsero della collaborazione del disegnatore Iwao Takamoto, il quale ideò graficamente il cane (un grosso alano fifone) che doveva fungere da mascotte del gruppo di giovani investigatori dilettanti che indagano su misteriosi casi apparentemente soprannaturali (Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Shaggy Rogers).

















Dopo il grande successo di Scooby-Doo, Ruby e Spears furono assunti dalla rete televisiva americana Cbs per curare la programmazione per i bambini e supervisionare i cartoni animati. Nel 1977 la coppia di sceneggiatori e animatori aprì lo studio Ruby-Spears Productions, realizzando tra gli altri cartoni animati “Mister T”, “Alvin”, “Superman”, “Centurions”, “Turbo Teen”, “Thundarr the Barbarian” e “Fangface”. La società madre di Hanna-Barbera, la Taft Entertainment, ha acquisito la Ruby-Spears nel 1981 e il suo catalogo è poi passato a Turner Broadcasting nel 1991.

