Proprio durante la puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip è stato annullato il televoto tra i nominati, tra cui è incagliato anche l’uomo di fede Paolo Brosio, finito in nomination non per aver bestemmiato, bensì per aver rivelato ai coinquilini delle notizie dall’esterno, dopo aver varcato la famosa porte rossa. Poi però era accaduto l’inevitabile, e cioè che si fosse scoperto che anche un altro vippone aveva commesso la stessa irregolarità.

Fu allora che il Grande Fratello decise di resettare il televoto per inserire tra i concorrenti a rischio eliminazione anche l’altro gieffino dalla bocca larga. È ovvio, stiamo parlando di Andrea Zelletta, che aveva sussurrato all’orecchio della Gregoraci il nome di Selvaggia, riferendosi a Selvaggia Roma, indicandola come prossimo nuovo concorrente che sarebbe entrato di lì a poco al Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo le foto)





























Fu proprio dopo il live, che Andrea Zelletta, in preda allo sconforto, aveva deciso di sfogarsi con alcuni coinquilini esprimendo tutto il suo rammarico e scoppiando immancabilmente a piangere. Ma ecco che all’orizzonte si intravede qualcosa… un uccello? Un aereo? Ma no, è Tommaso Zorzi! Difatti subito dopo nel confessionale, l’instagrammer milanese ha espresso la propria opinione nei riguardi della reazione di Andrea alla punizione ricevuta dal Grande Fratello. Pochissime parole ma molto taglienti quelle del nostro amato Tommy: “Andrea Zelletta sta male perché è in nomination, per Zelletta andare in nomination è lesa maestà. Cosa fai quando vai i8n nomination? Piangi, intenerisci, e magari lui in questo momento ha bisogno di conquistarsi del terreno”. (Continua dopo le foto)









In effetti, Andrea Zelletta non ha mai nascosto il suo disappunto per la nomination ricevuta e anche un certo orgoglio nel non essere quasi mai stato nominato dai coinquilini. Ieri sera Tommaso Zorzi non è riuscito a non singhiozzare, ma fortunatamente non è toccata a Francesco Oppini l’eliminazione dalla Casa. Proprio nel momento in cui Signorini ha svelato il nome dell’eliminato, Paolo Brosio, Tommy è corso improvvisamente verso Oppini abbracciandolo a più non posso e dando sfoggio ancora una volta del suo affetto incredibile.

