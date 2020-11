Era prevedibile ma la conferma è arrivata solo durante la diretta: Stefano Bettarini squalificato dal reality per bestemmia. A inizio puntata, dopo gli auguri alla contessa Patrizia De Blanck per il suo 80esimo compleanno Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento che da ore dominava su social e siti di gossip e tv.

Quindi ha chiamato il concorrente, entrato nella Casa da soli 3 giorni, in confessionale. “Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un’espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c’era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è”, le parole del conduttore, mentre gli altri vipponi, alcuni dei quali increduli, assistevano alla scena dal salotto della Casa. (Continua dopo la foto)















“Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito – la risposta immediata di Stefano Bettarini – sono una persona credente e non volevo mancare di rispetto a nessuno, qui a volte non si sa mai come parlare, qui è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa”. Ma a nulla sono valse le sue scuse. (Continua dopo la foto)















Perché, ha continuato il conduttore “le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano sei squalificato”. Poco dopo l’invito a lasciare la Casa il prima possibile, quindi l’arrivo in studio di Bettarini. Ed è stato lì, davanti a opinionisti ed ex gieffini, che ha dato una sua personale “giustificazione” alla bestemmia. (Continua dopo le foto)











“Ho fatto otto reality, tra concorrente e inviato – ha spiegato l’ex calciatore – Non mi era mai successo, questo dimostra che quello non è il mio modo di esprimersi. Ma dopo quel tutto tempo passato in albergo… ero come un leone in gabbia. Ero molto teso”. Dunque Stefano si sarebbe “innervosito” e quindi peer questo eccesso di tensione gli sarebbe sfuggita la bestemmia che gli è costata la squalifica…

Stefano Bettarini esce dal GF Vip, Dayane Mello rivela: “Era furioso dopo l’Isola dei Famosi…”

fbq('track', 'Gossip');