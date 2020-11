Appena entrato Stefano Bettarini, al GF Vip si è riparlato del flirt avuto con Dayane Mello. L’ex calciatore è stato squalificato dopo appena 3 giorni dal suo ingresso nella Casa: nella diretta di lunedì 9 novembre è arrivato il provvedimento del GF per la bestemmia, quindi ha lasciato il gioco ma qualche ora più tardi, nella notte, la modella ha raccontato tutti i dettagli.

Dopo aver definito quella storia solo una “sc***ta, alle 5 del mattino si è appartata in lavatrice con Maria Teresa e Rosalinda e ha rivelato quello che sarebbe successo tra lei e l’ex marito di Simona Ventura. “Sapete perché sono inca**ata con quello? Io ero a L’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto. Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme”, ha raccontato Dayane. (Continua dopo la foto)















“Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare. Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Senti Maria Teresa io ci vedo bene e lui aveva studiato tutto – ha proseguito, come riporta il sito Biccy – Su quel giornale c’erano foto personali che lui aveva sul telefono. Io non sono nata ieri e vedo bene cosa accade. Però lascio perdere anche se mi puzzava. Quella notte lui è venuto nella mia camera di nascosto, non poteva entrare nessuno. In quella notte l’abbiamo fatto, poi avevo l’aereo il giorno dopo”. (Continua dopo la foto)















“Arrivo in Italia vedo un’edicola con io sulla copertina di Chi. Apro e vedo le foto dei paparazzi e quelle personali che ci eravamo fatte in piscina. Mi sono sentita presa in giro”. Passa il tempo, lui “lavorava ancora a L’Isola dei Famosi e ci mandavamo messaggi, io ero in Italia. Però un rapporto di letto solo in 3 mesi mica è un fidanzamento! Il 27 febbraio poi è successo un fattaccio…”. E qui Dayane inizia a parlare di un altro. (Continua dopo le foto)











“Prima di partire per l’Isola dei Famosi avevo uno sco**mico, un giocatore di basket – continua la Mello alle amiche della Casa – Era un amico con cui andavo anche a letto, ma non sempre. Era un giocatore americano, stava firmando con una squadra importante. Il giorno del mio compleanno prende il tavolo in una discoteca, ci siamo baciati e tutto. Una ragazza fa un video, una storia e lo manda a Bettarini. Lui era nero, incavolatissimo mi diceva ‘perché tu, perché questo, quest’altro come ti permetti’. Io ho cercato di calmarlo tutta carina ‘dai su, ci sta, ok così’”.

