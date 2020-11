Carlo Conti, dopo il ricovero per coronavirus l’annuncio del conduttore

Il conduttore televisivo Carlo Conti ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan, visto che dopo la sua positività al coronavirus era stato costretto al ricovero in ospedale. Prima di ‘Tale e Quale Show’ aveva scritto: “Tranquilli! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi”.

Oggi, 9 novembre, Antonella Clerici ha rivelato: "Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare". Parole che sono state confermate da Cirilli, presenza fissa nel cast di 'Tale e Quale Show'. Ma poco fa è giunta la notizia che tutti stavano aspettando da giorni e ad annunciarla è stata proprio il diretto interessato. Conti ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale ha annunciato di aver superato la fase più dura del Covid-19. Ovviamente in rete è esplosa la gioia da parte dei suoi follower.















Il presentatore Rai ha quindi avuto le dimissioni dall'ospedale 'Careggi' ed ha quindi abbandonato il reparto di malattie infettive, dove era stato ricoverato a causa di un lieve peggioramento. Adesso, all'interno della sua abitazione resterà in isolamento per alcuni giorni in attesa di riprendersi al 100%. Poche, ma significative le parole scelte dall'uomo nella didascalia: "Verso casa. Home sweet home". La sua felicità è immensa: può finalmente mettersi alle spalle questa brutta esperienza.















In pochissimi minuti ha già raggiunto e superato quota 25.400 mi piace. Tra i vari commenti spiccano anche quelli di diversi personaggi famosi. Tiziano Ferro ha scritto: "Carlo amico mio, che bello", Caterina Balivo: "Che bello". Entusiasmo per la lieta notizia è stata espressa anche da Raoul Bova, Lorella Cuccarini, Paola Turci, Flavio Montrucchio e Adriana Volpe. Adesso per il presentatore di 'Tale e Quale Show' inizia una sorta di rinascita, dopo il periodo più che buio del Covid.









Visualizza questo post su Instagram Verso casa !!! Home sweet home 😂😂😂 Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 9 Nov 2020 alle ore 10:48 PST

Giorni fa la Rai aveva inviato un comunicato stampa: “Carlo Conti è da qualche giorno in cura all’ospedale Careggi di Firenze per essere seguito al meglio avendo i sintomi da contagio da Covid-19. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”. Ritorno che ora sembra davvero vicinissimo alla luce di questa novità.

