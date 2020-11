L’attore Beppe Fiorello è il protagonista assoluto della fiction ‘Gli orologi del Diavolo’ e milioni di telespettatori lo apprezzano per le sue doti professionali eccellenti. In tanti si sono chiesto chi è e cosa fa la donna che gli sta a fianco da moltissimo tempo. Il fratello di Rosario Fiorello è infatti felicemente sposato con Eleonora Pratelli, che ha 46 anni. Hanno convissuto parecchi anni, poi nel 2010 hanno preso la decisione più importante, ovvero unirsi finalmente in matrimonio.

Sono quindi legati sentimentalmente da 20 anni, mentre da 10 sono a tutti gli effetti marito e moglie. Inoltre, hanno anche avuto due gioie incredibili. Infatti , hanno concepito i figli Anita e Nicola, che oggi hanno rispettivamente 17 e 15 anni. Quello che molti probabilmente non sanno è che anche la coniuge lavora all’interno del mondo dello spettacolo. Davvero quasi infinita la gavetta fatta dalla donna, che ha iniziato nel 1997 lavorando in alcune agenzie di moda importanti. (Continua dopo la foto)















Attualmente la Pratelli è Ceo di un’agenzia specializzata in ‘celebrity endorsemen’, che si chiama ‘Suite19’. Entrando più nel dettaglio, garantisce un servizio a personaggi famosi, in virtù di team specializzati che si concentrano nella scelta minuziosa dei loro outfit in vista di importanti eventi, appuntamenti o kermesse. Davvero curiosa la loro conoscenza, infatti per la prima volta si sono visti nell’ufficio della donna ed è immediatamente scattata la scintilla che li ha fatti innamorare. (Continua dopo la foto)















Infatti, lo stesso Beppe Fiorello ha confessato in un’intervista che quando l’incontro terminò, lui le mandò un messaggio con su scritto: “Tu sei la madre dei miei figli” e questa previsione si è rivelata veritiera. Successivamente si sono incontrati per caso su un aereo in viaggio per la città di Los Angeles e da quel momento in poi non si sono praticamente più lasciati. Eleonora ha inoltre un’altra caratteristica straordinaria: è davvero formidabile in cucina, essendo una sua grande passione. (Continua dopo la foto)









Fiorello si è invece sempre giudicato come una persona estremamente fedele, che dunque mai penserebbe di tradire sua moglie. Inoltre, ha una mentalità più antica. Ma considera la signora Eleonora Pratelli il punto di riferimento principale della sua famiglia perché è sempre in grado di offrire a tutti i componenti la sua energia e la sua infinita positività.

Jack Vanore non è più UeD: ora l’ex opinionista rompe il silenzio