La nuova edizione di Uomini e Donne è ricominciata da tempo eppure, tra le tante novità, i telespettatori più attenti avranno subito notato un’assenza. Quella di Jack Vanore, che era diventato opinionista del programma accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il percorso di Jack all’interno della trasmissione di Maria De Filippi in realtà era iniziato anni prima.

Prima di diventare presenza fissa in studio, era infatti stato corteggiatore di Serena Enardu e poi tronista. Inoltre per molti anni (dal 2007 al 2013) Jack è stato anche il compagno dell’autrice storica e braccio destro della conduttrice Raffaella Mennoia. Dunque perché è sparito dalle scene? Questa volta, per la gioia dei fan, è lui stesso a rompere il silenzio e, attraverso le Storie di Instagram, rispondere a questa domanda. (Continua dopo la foto)















“Questa è la domanda che mi avete fatto di più in assoluto – ha detto Jack in un filmato apparso di recente tra le sue Storie in cui rispondeva alle domande dirette dei suoi tanti fan – In tantissimi di voi mi avete scritto che manco un po’ in trasmissione. Sono felicissimo di questa vostra domanda o affermazione perché ci ho messo sempre tantissima passione”. Dunque dalle sue parole si capisce come non ci sia stata nessuna lite o incomprensione con la redazione di UeD. (Continua dopo la foto)















“Mi sono sempre sentito in debito per questo programma che mi ha dato tantissimo e mi continua a dare – ha proseguito Vanore nelle clip registrate a casa – dove ho instaurato non un rapporto di amicizia, per me proprio una famiglia. Quindi assolutamente non è stato un addio, ma semmai un arrivederci”. Quindi presto potremmo rivedere il 37enne genovese in veste di opinionista in studio. (Continua dopo le foto)











Pochi mesi fa, ad aprile scorso per la precisione, Jack aveva ufficializzato la sua relazione e presentato a tutti la sua nuova fidanzata. Si chiama Linda Giovanazzi, è una personal trainer proveniente da Roma e pratica body building a livello professionale. Un annuncio, arrivato sotto a una serie di scatti di coppia che aveva presto scatenato una pioggia di like e di commenti. “Che belli!”, “Complimenti, è una bellissima ragazza”, “Sembrate molto complici oltre che a condividere insieme delle passioni e questo è fondamentale in un rapporto, vi auguro di proseguire il vostro cammino insieme”, alcuni dei tanti messaggi.

“Così siamo proprio gemelle!”. Silvia e Giulia Provvedi, cambio look! E ora è praticamente impossibile distinguerle

fbq('track', 'Gossip');