La puntata del 9 novembre di Uomini e Donne è caratterizzata dall’arrivo di Dalila, nuova corteggiatrice di Gianluca De Matteis. Fin dalle prime battute si capisce che Maria De Filippi conosce bene la ragazza. Così Gianni Sperti, incuriosito, chiede alla conduttrice come mai. E Maria spiega tutto: Dalila avrebbe dovuto essere una tronista ma, piuttosto incredibilmente, ha rinunciato a quel ruolo.

Proprio in occasione del primo colloquio Dalila ha confessato a Maria di avere un grande sogno, ovvero quello di diventare una cantante. A questo punto la De Filippi le ha suggerito di partecipare ad Amici. La ragazza ha tentato, ma non ha è riuscita a superare il provino. In questo modo avrebbe perso anche la possibilità di partecipare a UeD, ma quando ha visto in tv Gianluca ha richiamato la redazione chiedendo di poterlo conoscere. De Matteis ha detto sì e i due sono usciti insieme.















Accettando di uscire con Gianluca, ovviamente, Dalila "rinuncia all'eventualità di prendere il trono" come ricordato dalla stessa Maria De Filippi. La corteggiatrice aveva il carattere ideale, secondo la redazione, per salire sul trono, ma, come si dice, al cuore non si comanda. Così Dalila ha preferito uscire con Gianluca, rinunciando a salire sul trono. Alcuni in studio, però, dubitano che De Matteis sia realmente interessato alla ragazza. Gianni Sperti ritiene ad esempio che l'uomo non sia stato colpito durante l'esterna da Dalila.















Stessa opinione ha espresso Davide Donadei il quale ha affermato che sarebbe felicissimo di avere Dalila al suo fianco, come tronista. Effettivamente la ragazza non compare tra le corteggiatrici di Gianluca, per cui potrebbe sorprendentemente sedersi sul trono. Tra l'altro lo stesso Gianluca, dopo l'abbandono del programma da parte di Gabriella, è rimasto praticamente da solo. La stessa Maria De Filippi ha fatto capire di non essere contraria al fatto che Dalila possa salire sul trono.









Intanto Gianluca e Davide iniziano ad affilare le armi. Non si tratta di una discussione accesa, ma secondo Donadei il suo collega non si sta comportando in modo corretto: “Gianluca non lo capisco più ultimamente”, le parole di Davide. Poi aggiunge cosa in particolare di De Matteis non lo convice: “Faccio una cosa io e la fa lui. Vedo che durante i balli va e si siede con le mie corteggiatrici”. Infine l’affondo finale: “Io ha grande interesse per le mie corteggiatrici, lui, secondo me, un po’ meno ma credo che si veda”.

