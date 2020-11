“Non dovevo essere qua…”. E Barbara D’Urso si commuove in diretta

Non è stato facile per Barbara D’Urso presentare la puntata del 9 novembre di ‘Pomeriggio 5’. La conduttrice televisiva è parsa sin da subito molto provata perché non è stato un giorno qualunque. Si sono infatti celebrati i funerali del suo carissimo amico Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh morto a 72 anni per complicazioni del coronavirus. Già quando è entrata in scena per le anticipazioni della trasmissione aveva detto che avrebbe voluto partecipare alle esequie.

Non le è stato possibile perché per doveri professionali doveva necessariamente condurre il programma Mediaset. Ma nonostante non sia potuta essere presente alla cerimonia di addio, ha manifestato la sua vicinanza e ha ricordato il componente della band musicale italiana con una frase molto significativa. La sua assoluta professionalità l'ha costretta a rispondere presente a 'Pomeriggio 5', ma il suo cuore era anche in chiesa. Vediamo cosa ha affermato Barbarella.















La padrona di casa ha esclamato: "Vi confesso in realtà che oggi non dovevo essere qui, ma dovevo essere in un altro posto, però io non sono mai mancata da tredici anni a questa parte". Gli inviati di 'Pomeriggio 5' sono comunque potuti entrare nel luogo di culto, su autorizzazione della moglie di D'Orazio. Sono dunque state girate immagini inedite del rito religioso. In seguito, la D'Urso è ritornata a parlare ancora del funerale di Stefano, con parole davvero molto dolci.















"Come vi ho detto prima, in realtà oggi non volevo essere qua. Ma non vi abbandonerò mai, però anche lui faceva parte della mia famiglia. Mi riferisco a Stefano D'Orazio". Carmelita si è messa in collegamento anche con il maestro Gianni Mazza, il quale ha preso parte all'ultimo saluto. Nella capitale sono anche intervenuti alcuni disturbatori e lei non ci ha visto più: "Ognuno sceglie il tipo di vita che vuole. Il cielo guarda e sa. Peggio per loro. Gianni, ora parliamo di Stefano".









La cerimonia si è svolta nella chiesa degli Artisti in forma privata per via delle restrizioni, ma i numerosi fan del gruppo hanno comunque voluto far sentire il loro affetto. La moglie Tiziana lo ha salutato così: “Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui”. Ovviamente presenti Red Canzian, Dody Battaglia, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, amici oltre che colleghi per una vita.

