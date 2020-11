Guenda Goria è tornata a parlare delle dichiarazioni fatte al GF Vip e della relazione finita con Telemaco Dell’Aquila. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso con il padre Amedeo e il fratello Gian Amedeo ma soprattutto, a distanza di due mesi dal loro ultimo incontro, ha rivisto Telemaco intervenuto con un videomessaggio.

L’ex compagno di Guenda, più volte tirato in ballo al reality e anche in studio, quando lei ha rivelato che la storia è arrivata al capolinea, ha voluto spiegare pubblicamente quello che lo ha infastidito e spinto a fare un passo indietro nel rapporto con la Goria. “Sono qui con Antonella, la persona che mi ha presentato Guenda il 17 dicembre 2019 – ha esordito Telemaco – Voglio puntualizzare che io, da inizio gennaio, non vivevo più con Olga quindi Guenda non è responsabile delle mie faccende familiari”. (Continua dopo la foto)















“Io ho due macro ragioni per cui sono ancora arrabbiato. Lei tratta dinamiche familiari sensibilissime in una maniera che per me non è accettabile”, ha continuato. E poi: “Adesso arrivo a Massimiliano. Il flirt c’è stato, lo ha ammesso anche lei in un’intervista. Poi il problema sembra chi ha allontanato chi. Guenda ha allontanato Massimiliano o il contrario? Io un’idea me la sono fatta ma il problema è un altro: lei era legata a me, Massimiliano a Dalila. Vivo con l’unica magra consolazione che il delitto non si è consumato”. (Continua dopo la foto)















“Arriviamo al momento in cui è uscita dalla Casa. Voleva un appoggio incondizionato e a prescindere. Mi ha accusato di averle mandato dei messaggi al veleno. Reali, ricordo il primo. Mi aveva detto che non so come si sta male nella Casa e le ho risposto che non era in miniera e che l’aveva aiutata Massimiliano a picconare. Io non posso accettare di essere stato lasciato in diretta nazionale con un sorriso a 36 denti. Ci ha tenuto a specificare che lei ha lasciato me, non è quello il punto. La domanda è un’altra: chi ha cercato chi?”. (Continua dopo le foto)











La reazione di Guenda? Ha deciso di tenergli aperta la porta e intende vederlo per chiarire da vicino quello che è accaduto tra loro in questi mesi e capire se recuperare il loro rapporto: “Io ho modo di vedere Telemaco con un videomessaggio e non ho ancora avuto occasione di vederlo di persona”, ha spiegato. E poi: “Lui non ha apprezzato delle cose e ha sofferto e lo capisco. Ha avuto quest’attenzione mediatica e non se lo aspettava. Gli chiedo scusa se ha sofferto. Il suo nome non è stato pronunciato inizialmente da me. Ma lui sa che avrei avuto bisogno di un suo sostegno e di vederlo per chiarire”.

A 80 anni sposa un egiziano di 35. E non si cura delle critiche: “Il sesso con lui…”

fbq('track', 'Gossip');