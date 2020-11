Non c’entra Gianni Sperti e neppure Tina Cipollari. Ma il botto è stato comunque forte e improvviso. L’edizione 2020 di Uomini e Donne, quella segnata dall’emergenza sanitaria, passerà alla storia come quella con i maggiori colpi di scena. Più che al trono classico, che sta pagando la penuria di contenuti anche in termini di share, dal trono over: sempre più punto di forza del programma.

Con il ritorno di Riccardo Guarnieri poi lo show acquista ancora più punti. Così in attesa di un ritorno in studio di Ida Platano, che ha escluso un suo ritorno in studio ma alla quale in pochi credono. Certo che il ritorno di una dama così chiacchierata farebbe discutere non poco tutto lo studio. Staremo a vedere, per ora i fari restano puntati sul presente con tante coppie che stanno lasciando il segno. Una più delle altre.















Si tratta di quella formata da Alessio e Sara che hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Un amore travolgente raccontato proprio da loro. Così particolareggiato che Maria De Filippi, rimasta a bocca aperta, è stata costretta a dire 'basta'. Il motivo? I due iniziano a raccontare la loro conoscenza, rivelando di essersi scambiati inizialmente degli sguardi in studio. Lui è arrivato nel programma quando lei già aveva avviato un percorso con Armando Incarnato, che si è però concluso senza il lieto fine che lei sperava.















Sara, in realtà, apprezza l'intervento di Maria, visto che si sente non poco a disagio di fronte alla situazione che si sta creando in studio. Ed ecco che Alessio annuncia di avere una cosa importantissima da rivelare: vorrebbe viversi questa frequentazione fuori dal programma! In questo modo, il cavaliere chiede a Sara di viversi lontani dalle telecamere. Felice ed emozionata, la dama accetta con sicurezza.











“Dal primo momento che siamo entrati qua dentro ci siamo studiato e ci siamo scambiati un occhiolino dopo tre minuti”, spiega Alessio. “Lui è arrivato quando io ho iniziato questo percorso ed è stato un arrivo piacevole per me. C’è stato subito un feeling. Abbiamo scoperto che abbiamo tante cose in comune, abitiamo vicini, abbiamo la stessa età e queste cose mi hanno convinta a conoscerlo bene. Io sono una che accelero molto mentre lui è un po’ più frenato”, aggiunge Sara. “Qui si entra per conoscere le persone e se lei è d’accordo possiamo anche uscire”, annuncia Alessio. Sara accetta immediatamente e la coppia lascia la trasmissione tra gli applausi. “Sono contenta di viverlo fuori”, risponde Sara.

