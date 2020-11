Stefano Bettarini è entrato al GF Vip solo venerdì scorso ma già rischia di uscire. Il nuovo “caso” in questa quinta edizione del reality si è aperto nelle scorse ore: l’ex calciatore, che è alla sua seconda esperienza nella Casa, ha bestemmiato? Bettarini ha già partecipato alla prima edizione del GF Vip e di sicuro sa come aggiungere ulteriore pepe alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini ma il suo percorso come concorrente del GF Vip 5, però, potrebbe già essere agli sgoccioli.

Il video incriminato della presunta bestemmia, come spesso accade in queste circostanze, non è molto chiaro. Stefano era intento a stuzzicare delle patatine e a parlare con Pierpaolo Petrelli e Enock Barwuah e sembra essersi lasciato sfuggire una espressione che se confermata ne segnerebbe la squalifica.















Nel breve video a un certo punto Bettarini, per commentare l'argomento trattato, sembra farsi scappare quella che potrebbe essere giudicata come una bestemmia (un caso simile ha visto la squalifica Denis Dosio). Come detto, però, l'audio non è del tutto nitido ma di sicuro la produzione del programma, che si è sempre dimostrata inflessibile in questi casi in passato, si attiverà per capire se l'inquilino abbia commesso o meno un'infrazione.















Naturalmente l'episodio ha fatto subito il giro del web ed è stato già argomento di discussione nei salotti tv. Come Mattino Cinque, dove Federica Panicucci ha ospitato in collegamento la giovane fidanzata di Stefano, Nicoletta Larini. Che ha difeso la sua dolce metà e aggiunto che secondo lei quello usato da Bettarini sarebbe un semplice intercalare tipico della parlata toscana.











“No, impossibile – ha detto Nicoletta a proposito della presunta bestemmia al GF Vip – Conosco bene Stefano. Non ha mai detto une bestemmia in vita sua. È un uomo credente che prima di andare a letto dice la preghiera. Ve lo posso assicurare. È un intercalare toscano, che si sente spesso in Toscana. Non voleva offendere di certo nessuno”. Ma ora vedremo se la produzione prenderà provvedimenti.

